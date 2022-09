Mit wachsendem Markenwert und Einfluss verzeichnet XCMGs Exportumsatz in der ersten Jahreshälfte 2022 ein Wachstum von über 157 % im Vergleich zum Vorjahr

Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - XCMG Construction Machinery Co. Ltd. (SHE:000425) meldete zum 30. Juni einen Umsatz von 38,204 Milliarden Yuan (5,52 Milliarden US-Dollar) für das erste Halbjahr, was einem Rückgang von 28,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und einem geringeren Rückgang im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Die Exporteinnahmen von XCMG beliefen sich auf 12,488 Milliarden Yuan (1,8 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 157,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Gemäß den simulierten Jahresabschlüssen nach Abschluss der Umstrukturierung der materiellen Vermögenswerte ist „New XCMG" die Nummer 1 in der chinesischen Baumaschinenindustrie in Bezug auf Gesamtumsatz und Nettogewinn. Darüber hinaus sieht der vorläufige Dividendenplan von XCMG eine Dividende von 2,3 Yuan pro 10 Aktien (einschließlich Steuern) vor.

Nach fünf Jahren schnellen Wachstums hat die Baumaschinenindustrie ab dem zweiten Quartal 2021 einen Abwärtstrend gezeigt, der bis heute anhält, und der chinesische Inlandsmarkt durchläuft eine zyklische Anpassung. Angesichts der Herausforderungen hat XCMG ein neues Branchenkonzept mit „5 Säulen und 10 aufstrebenden strategischen Branchen" entwickelt, das sich kontinuierlich auf die wichtigsten Geschäftsbereiche konzentriert:

Die Geschäftseinheit Hebemaschinen ist weiterhin führend auf dem hart umkämpften Markt mit einem Marktanteilszuwachs von 3,1 Prozent und einem Verkaufsdurchbruch bei All-Terrain-Kranen auf den europäischen/amerikanischen High-End-Märkten;

Der Marktanteil von Raupenkranen ist um 8,1 Prozent gestiegen. XCMG hat das Geschäftsfeld der Autokrane erweitert und neue Möglichkeiten für profitables Wachstum erkundet;

XCMG Fire-fighting Safety Equipment behauptete seine Position als Nummer 1 bei Feuerwehrfahrzeugen und Hubarbeitsbühnen und begann mit dem Bau der zweiten Phase seines neuen Standorts;

XCMG Environment Technology hat seinen Marktanteil und seine Bruttogewinnspanne erhöht;

Die Umsätze von kleinen Baumaschinen, Wartungsmaschinen, Gabelstaplern und der Informationsindustrie sind im Vergleich zum Vorjahr um 100,3, 18,3, 89,5 und 23,4 Prozent gestiegen.

„New XCMG" festigt seine führende Position auf dem Überseemarkt

In der ersten Jahreshälfte 2022 erzielten die XCMG-Einheiten in Übersee mit einem Umsatzplus von 71,8 Prozent eine hervorragende Leistung. Der Umsatz von XCMG Brasilien im ersten Halbjahr übertraf den Jahresumsatz von 2021 und erzielte eine deutliche Steigerung des Gewinns und der Gesamtkennzahlen. Die Unternehmensregistrierung und die Standortauswahl für XCMGs nordamerikanische Projekte sind abgeschlossen, und die Einnahmen von German Schwing haben sich positiv entwickelt, während India Schwing mit einer Umsatzsteigerung von 68,5 Prozent zu einem Maßstab für die gemeinsame Entwicklung geworden ist. XCMG India hat offiziell den Betrieb aufgenommen, und die Tochtergesellschaft des Konzerns in Usbekistan meldet ein Umsatzwachstum von 69,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„‚NewXCMG' wird an der Transformation, dem Upgrade und der qualitativ hochwertigen Entwicklung festhalten, digitale Technologien mit Hilfe von Softwareplattformen von Weltklasse weiter vorantreiben und die Forschung und Entwicklung von Informationstechnologien wie Big Data, KI, 5G, industrielles IoT und digitaler Zwilling verstärken, während die Innovationskette, die Industrie und die Lieferkette weiter ausgebaut und stabilisiert werden, um zentrale Wettbewerbsvorteile für Wachstum und Gewinn zu schaffen", sagte Lu Chuan, Präsident von XCMG.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1898588/image_1.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Wang Lin,

+86 516 8756 5404,

xcmg_media @ 163.com