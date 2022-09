AP Lazer bringt neues Lasersystem für interaktives Einkaufserlebnis auf den Markt

Lansing, Michigan (ots/PRNewswire) - AP Lazer® stellt das AP Lazer SN1812LR-System vor, eine kompakte AP Lazer Gravier-/Schneidemaschine mit offener Architektur, kombiniert mit einer Rauchabsaugung – und damit perfekt geeignet für Einzelhändler und Unternehmer, die ein einprägsames und interaktives Einkaufserlebnis in Innenräumen schaffen wollen.

Die patentierte SN1812LR-Lasermaschine verfügt über einen Unterfahrwagen, mit dem sie sich mühelos von der oberen Position auf den Boden bewegen lässt, um Objekte von beliebigem Gewicht, Größe oder Form zu gravieren – und so den Umsatz durch Personalisierung der Ladenprodukte zu steigern.

Das System passt in die Verkaufsräume, ohne die Auslagen zu verdecken, und das gesamte Zubehör ist im Lieferumfang enthalten. Es verfügt über eine Absauganlage, einen Drehtisch für die Rundgravur von Produkten wie Bechern und Weingläsern, eine Computersoftware, eine umfassende Anleitung und technischen Support rund um die Uhr. Das System ist für stationäre Einzelhändler konzipiert, die die Technologie intern anpassen können, oder für Unternehmer, die mit lokalen Einzelhändlern zusammenarbeiten.

AP Lazer entdeckte durch eine erfolgreiche Weihnachtsaktion von Crate & Barrel 2021 ein großes Marktpotenzial für seine Lasermaschinen mit offener Architektur im Einzelhandel: Der AP Lazer-Kunde Cutting Edge Lazer Engraving wurde mit der Gravur von Produkten im Geschäft beauftragt.

„Es war eine gute Werbung für das Geschäft, mein Unternehmen und für die Kunden, die mit Begeisterung zusahen, wie ihr Weihnachtsschmuck, Schneidebretter, Servierplatten, Weingläser und andere Gegenstände in Echtzeit vor ihren Augen graviert wurden", so Nicole Smith, Inhaberin der Gravurfirma. „Den Kunden kamen hier buchstäblich die Tränen, als sie sahen, wie sich ihre Gegenstände in zeitlose Schätze verwandelten."

„Wenn eine aussagekräftige Botschaft auf das Ladenprodukt eingraviert wird, wird das Einkaufserlebnis auf eine interaktive und emotionale Ebene gehoben. Gleichzeitig kann der zusätzliche Gewinn auf das Produkt aufgeschlagen werden, ohne die Warenkosten zu erhöhen", erklärte AP Lazer-CEO Tong Li. „Ein Geschenk mit einer Lasergravur vor den Augen der Kunden mit einer Botschaft der Liebe, Erinnerung, Freundschaft oder Inspiration zu versehen, ist interaktiv, unvergesslich und emotional."

Li sieht auch die Generation der Millennials an der Spitze des Trends, mehr Geld für Erlebnisse auszugeben, Erinnerungen zu schaffen und sinnvolle Produkte statt Luxusartikel zu kaufen. „Unsere materialistische Kultur wendet sich immer mehr den spirituellen und emotionalen Aspekten des Lebens zu", betonte Li. „Wir wollen den aufstrebenden emotionalen und spirituellen Markt mit unseren Lasermaschinen in die Einzelhandelsgeschäfte bringen. Sein Potenzial ist so unbegrenzt wie die Liebe."

INFORMATIONEN ZU AP LAZER

FAP Lazer wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lansing, Michigan. Das Unternehmen ist ein privater Hersteller und Vertreiber von patentierten CNC-Lasermaschinen mit offener Architektur. AP Lazer bietet rund um die Uhr technischen Kundendienst an 365 Tagen im Jahr. Die Kunden des Unternehmens sind in den gesamten USA und auf sechs Kontinenten zu finden. Die AP LAZER®-CO2-Lasermaschinen werden in Kanada von AP Lazer Canada MFG. Inc. mit Sitz in Windsor, Ontario, hergestellt. Weitere Informationen finden Sie auf www.APLazer.com, www.facebook.com/lasers oder melden Sie sich telefonisch unter 1-800-585-8617.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Catherine Ticer

catherine @ catherineticer.com 248-514-1441

Foto - mma.prnewswire.com/media/1898239/AP_Lazer_SN1812LR.jpg Foto - mma.prnewswire.com/media/1898240/AP_Lazer_1812_lowrider_floor_brighter.jpg Logo - mma.prnewswire.com/media/1898241/AP_Lazer_1812_5.jpg