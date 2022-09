TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom 16. September 2022, von Christian Jentsch: "Wohlfahrtsstaat, blinde Flecken, Rechtsruck"

Innsbruck (OTS) - Bandenkriminalität und Einwanderungspolitik dominierten den Wahlkampf in Schweden. Bei der Parlamentswahl errang der rechte Block einen knappen Sieg. Dank eines Tabubruchs, dank der rechtsextremen Schwedendemokraten.









Die schöne heile Welt hat(te) einen Namen: Schweden. Das idyllische Leben à la Astrid Lindgrens Bullerbü, intakte Natur und glückliche Menschen behütet von einem Wohlfahrtsstaat, der Schweden als „humanitäre Supermacht“ erscheinen ließ. Doch über dieses Bild des skandinavischen Vorzeigelandes legten sich zuletzt immer dunklere Schatten. Brennende Autos in tristen Vorstädten schwedischer Metropolen, blutige Bandengewalt und Parallelgesellschaften, welche selbst die seit Jahrzehnten dominierenden Sozialdemokraten neue raue Töne in der einst so liberalen Einwanderungspolitik anstimmen ließen, stark steigende Energiepreise, Wohlstandsverluste sowie die zunehmende Spaltung der Gesellschaft auch in Sachen Einkommen zeichnen eine andere Realität jenseits des liebgewonnenen Bildes.

Und auch die politische Realität hat sich geändert. Grundlegend. Besonders nach der Parlamentswahl vom vergangenen Sonntag. Von einem moralischen Vorbild, von einer Musterdemokratie werden nun wohl auch die Schweden selbst nicht mehr sprechen wollen. Die Ende der Achtzigerjahre gegründeten Schwedendemokraten, die ihre Wurzeln in der Neonazi-Szene haben, wurden am Sonntag zur zweitstärksten Kraft im schwedischen Reichstag, dem Parlament. Die eskalierende Bandengewalt, bei der in diesem Jahr bereits Dutzende Menschen durch Schusswaffen zu Tode kamen, und die Einwanderungspolitik dominierten den Wahlkampf und ließen die Rechtsextremen jubeln. Themen wie der angestrebte NATO-Beitritt Schwedens im Schatten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine oder die Klimakrise spielten nur eine untergeordnete Rolle.

Die Sozialdemokraten errangen bei der Parlamentswahl zwar erneut die meisten Stimmen, doch nach dem Wahlkrimi vom Sonntag steht das Land vor dem Machtwechsel. Dem rechten Lager gelang es, das linke rund um die Sozialdemokraten knapp zu überholen. Nun haben die Konservativen mit der Regierungssuche begonnen. Ihr Problem und das Problem Schwedens: Die rechtsextremen Schwedendemokraten sind nun die Königsmacher. Ohne sie, ohne ihre Unterstützung, können sich die konservativen Moderaten, die Liberalen und Christdemokraten eine Regierungsbildung abschminken. Die Bürgerlichen öffneten den Rechtsextremen vor der Wahl die Tür, um die Sozialdemokraten endlich zu stürzen. Eine Zusammenarbeit, der man sich zuvor stets verwehrt hatte. Das Amt des Minis­terpräsidenten will man ihnen freilich vorenthalten. Nun wurden die Schwedendemokraten selbst zur stärksten Partei im rechten Lager. Sie werden Ansprüche stellen, hohe Ansprüche. Parteichef Jimmie Åkesson sieht bereits eine neue Ära.



