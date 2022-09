Replica Analytics veröffentlicht umfassende Cardinal-Methodik zur Messung und Verwaltung von Identitätsoffenbarungsrisiken von Datensätzen

Ottawa, On (ots/PRNewswire) - Ein neues Buch, das von Replica Analytics, einem Unternehmen von Aetion, veröffentlicht wird, bietet eine vollständige und zeitgemäße Risikobewertungsmethodik für die genaue Messung und das effektive Management der Risiken, die mit der gemeinsamen Nutzung von Gesundheitsdaten für sekundäre Zwecke verbunden sind.

Um das Gesundheitswesen innovativ zu gestalten und zu verbessern, müssen Organisationen Daten nutzen, doch die gemeinsame Nutzung von Daten bei gleichzeitiger Wahrung des Datenschutzes und der Einhaltung von Datenschutzgesetzen kann eine Herausforderung darstellen. Die Cardinal Methodology for Evaluating Identity Disclosure Risk for Non-Public Data (Cardinal-Methode zur Bewertung des Identitätsoffenlegungsrisikos für nicht-öffentliche Daten ) ist eine neue Veröffentlichung, die eine Reihe gründlich erforschter, getesteter und angewandter Verfahren zur quantitativen Bewertung der Identifizierbarkeit von realen Daten und Daten aus klinischen Studien zusammenfasst. Die Risiken können dann mit den richtigen Schutzmaßnahmen, in der Regel einer Kombination aus Datentransformationen und -kontrollen, verwaltet werden, um eine verantwortungsvolle Nutzung und gemeinsame Nutzung von Daten für sekundäre Zwecke, wie verschiedene Arten von Analysen und maschinellen Lernprojekten, zu ermöglichen.

Dr. Khaled El Emam, Senior Vice President und General Manager von Replica Analytics, einem Unternehmen von Aetion, und Lucy Mosquera, Director of Data Science bei Replica, sind Mitautoren des neuen Buches, in dem eine durch praktische Anwendungen entwickelte Methodik beschrieben wird. Er zeigt, wie die Anwendung der Cardinal-Methode Unternehmen dabei helfen kann, ein hohes Maß an Datennutzen zu erhalten und gleichzeitig die Privatsphäre zu schützen.

„Unsere Cardinal-Methode ist hochgradig operativ und geht über einen einfachen prinzipienbasierten Ansatz hinaus", sagt Dr. El Emam, der zwei Jahrzehnte mit der Entwicklung und dem Einsatz von Datenanalysen und Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes verbracht hat. „Damit unterstützen wir unsere Partner und Kunden bei der Umsetzung erfolgreicher Risikomanagementprogramme für die Re-Identifizierung und bieten ihnen die unterstützende Dokumentation für die Risikoberichte, die sie für bestimmte Datensätze benötigen. Die Generierung synthetischer Daten ist ein Instrument, mit dem sich das Risiko der Re-Identifizierung beherrschen lässt

Das Buch wird in Verbindung mit einem Schulungskurs veröffentlicht, Practical De-identification Methods for Health Data, der am 24. und 25. Oktober 2022 in der Aetion-Niederlassung in New York City stattfindet. Das Buch wird den Kunden und Partnern von Replica sowie den Teilnehmern der Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen zur Verfügung gestellt. Die Autoren werden die Methodik aktualisieren, wenn sich die Beweise weiter häufen und sich die Wissenschaft weiterentwickelt.

Informationen zu Replica Analytics, Teil der Aetion-Unternehmensgruppe

Replica Analytics ist der führende Anbieter wissenschaftlich basierter SDG-Technologie für die Gesundheitsbranche. Das Unternehmen ist ein Pionier in der Entwicklung von speziellen Technologien, durch die datenschutzfreundliche synthetische Daten erzeugt werden können, die die statistischen Eigenschaften von Quelldaten erhalten. Das Unternehmen wurde Ende 2021 von Aetion übernommen, dem führenden Anbieter von RWE-Technologien (Real-World-Evidence) mit regulatorischem Anspruch. Die Replica Synthesis-Software bietet eine vollständige Suite von Funktionen zur Generierung und Auswertung synthetischer Daten, die mehrere große Herausforderungen der Life-Science-Branche und der Gesundheitsforschung im Allgemeinen lösen können. Weitere Informationen finden Sie unter: https://replica-analytics.com/.

Informationen zu Aetion

Aetion ist ein Analyseunternehmen für das Gesundheitswesen, das Herstellern, Einkäufern und Regulierungsbehörden von medizinischen Behandlungen und Technologien Beweise aus der echten Welt bereitstellt. Die Aetion Evidence Platform® analysiert Daten aus der realen Welt und kann dadurch transparente, schnelle und wissenschaftlich validierte Antworten zu Sicherheit, Wirksamkeit und Wert liefern. Aetion wurde von Fakultätsmitgliedern der Harvard Medical School gegründet, die über jahrzehntelange Erfahrung in der Epidemiologie und der Erforschung von Gesundheitsergebnissen verfügen. Das Unternehmen liefert Informationen zu den wichtigsten Entscheidungen im Gesundheitswesen - was am besten funktioniert, für wen und wann - und hilft damit dabei, Innovationen bei Produktentwicklung, Vermarktung und Zahlung zu steuern. Erfahren Sie mehr auf aetion.com und folgen Sie uns unter @aetioninc.

Anne-Marie Hayden, Replica Analytics Communications, amhayden @ replica-analytics.com