Letzte Chance: SERPENTINE Bustour

Nur noch bis zum Wintereinbruch 2022

wird das hochalpine Natur- und Fahrerlebnis entlang der denkmalgeschützten Großglockner Hochalpenstraße von zeitgenössischen künstlerischen Interventionen begleitet:

SERPENTINE: A TOUCH OF HEAVEN (AND HELL): Temporäre Kunstinterventionen entlang der Großglockner Hochalpenstraße

https://serpentine.at

Aus dem Anlass laden wir zur

SERPENTINE Bustour zu Kunstwerken

Freitag, 7.Oktober 2022

Abfahrt: 10 Uhr Salzburg Hauptbahnhof, Ausgang Lastenstrasse

Zustieg: 11:30 Bruck/Fusch

Ankunft: 19:00 Salzburg Hauptbahnhof

Kosten: keine

mit Hildegard Fraueneder, Kunsthistorikerin, Vorsitzende des Fachausschuss für Kunst am Bau und Initiatorin des Projektes und Michael Zinganel, Künstler, Architekt, Kulturhistoriker, Kurator der Projektes

Die Busexkursion führt zu den 12 Gemälden und 4 Skulpturen, die im Rahmen des Projektes "Serpentine" noch bis zum Wintereinbruch entlang der denkmalgeschützten Großglockner Hochalpenstraße zwischen Kasereck, Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, Fuscher Törl und Haus Alpine zu sehen sind:

Zu Arbeiten von Iris Andraschek & Hubert Lobnig, Peter Kozek & Thomas Hörl, Ralo Mayer, Anna Meyer und Hannes Zebedin

Die Interventionen kommentieren das hochalpine Fahr- und Natur-Erlebnis. Sie integrieren sich in vor Ort existierende Darstellungstechniken und Rituale und schärfen den Blick für Themen, die in der Geschichte des Straßenprojekts bereits angelegt sind: die Obsession zur Beherrschung der Natur, die Straße als Wallfahrtsweg, Handelsroute, Sportgerät und Teststrecke, die Fahrzeuge als essentielle Weggefährt*innen, die Menschen in großer Anzahl hoch hinauf und tief hinunter durch die Landschaft tragen, durch Lebensräume von Wild- und Nutztieren, entlang steigender Schneegrenzen und schmelzender Gletscher – die Erhabenheit und Verletzlichkeit immer vor Augen, Glücksgefühle und Todesängste, Träume und Albträume, wie in einem eigenen Container-Kino am Berg erlebt werden kann.

Organisation: Christina Tscherteu, verbindliche Anmeldung bis spätestens 5. Oktober: kunstambau@salzburg.gv.at

Ein gemeinsames Projekt des Fonds zur Förderung von Kunst am Bau & Kunst im öffentlichen Raum – Amt der Salzburger Landesregierung, Abt. 9 Straßen u Brücken und Abt. 14 Kunst u Kultur – Amt der Kärntner Landesregierung und der Großglockner Hochalpenstraßen AG

Verbindliche Anmeldung bis spätestens 5.Oktober: kunstambau @ salzburg.gv.at



