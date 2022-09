FPÖ – Schmiedlechner: „EU-Waldstrategie ist bereits seit Monaten am Weg und erst jetzt kapiert die ÖVP, was auf die Bauern zukommt“

Wien (OTS) - „Dass das Holz nicht als erneuerbar eingestuft wird, aber die Atomenergie als nachhaltig - eine solche Einteilung durch die EU ist einfach untragbar“, ärgerte sich FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner. „Die EU-Waldstrategie ist bereits seit Monaten am Weg und erst jetzt kommt die ÖVP drauf, dass diese für die Bäuerinnen und Bauern nur Nachteile bringt. Er wies darauf hin, dass die ÖVP zwar jetzt aufschreit, aber sie hätte in der EU auch von Anfang an gegen die Initiativen sein können. Haben die ÖVPler im EU-Parlament bis jetzt geschlafen?“, so Schmiedlechner.

„Unverständlich ist diese Maßnahme auch aus der Sicht des Eigentums. Der Wald, der im Privateigentum ist, sollte auch als Privateigentum behandelt werden! Bis zu 60 Prozent der erneuerbaren Energie werden in Österreich aus Holz produziert, wissen das die ‚schwarz-grünen Klimakommunisten‘ nicht?“, kritisierte Schmiedlechner und betonte, dass damit die Energiesicherheit in Österreich gefährdet ist.

„Nicht nur die Versorgung ist gefährdet, auch eine wesentliche Einkommensquelle für die bäuerlichen Familienbetriebe würde wegbrechen und damit gehen viele wertvolle Arbeitsplätze an den Bauernhöfen verloren - die Folge wäre ein weiteres Bauernsterben“, gab Schmiedlechner zu bedenken.

