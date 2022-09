Chancen nutzen, Mobilität sichern: Papez übernimmt Geschäftsleitung bei ContiTrade Austria (FOTO)

Wiener Neudorf (ots) - Thomas Papez übernahm am 01.September 2022 die Position des Managing Directors der ContiTrade Austria GmbH.

Nach über 10 Jahren in der APAC Region für die Robert Bosch AG tätig, kehrt Mag. Papez (46) wieder nach Österreich zurück und übernimmt die Funktion des Managing Directors bei ContiTrade Austria GmbH. Er folgt dabei auf Johann Bobinger, welcher sich neuen Aufgaben innerhalb des Konzerns widmet.

Papez begann seine Karriere im Bereich After Sales, bevor er mit seiner Expertise im Bosch Konzern den Bereich Automotive Aftermarket in ASEAN und danach in der gesamten Region APAC leitete. In seiner neuen Funktion als Geschäftsführer der ContiTrade Austria verantwortet Papez künftig den Erfolg der Unternehmenseigenen Reifen- und Autoservicebetrieben, die sich derzeit von den Marken Profi und Reifen John zur europaweiten Servicemarke BestDrive by Continental verwandeln.

„Die Branche steht vor vielen Herausforderungen aber auch spannenden Veränderungen. Die voranschreitende Elektrifizierung der Verkehrslandschaft, neue digitale Möglichkeiten für Autofahrer und Flottenbetreiber und ein stärkerer Convenience-Gedanke im Werkstattgeschäft, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Die Sicherung der Mobilität aller unserer Kunden als umfassendes Dienstleitungsunternehmen vom Reifen bis zum Autoservice ist dabei unsere höchste Priorität. Ich freue mich auf die spannende Aufgabe, ein österreichisches Traditionsunternehmen auf die nächste Stufe zu heben und die Transformation zur internationalen Servicemarke BestDrive by Continental zu begleiten.“ so Papez.

Unter der zu 100% im Eigentum der Continental AG bestehenden ContiTrade Austria, bündelt das Unternehmen seine gesamten operativ geführten Handelsaktivitäten, einschließlich der unternehmenseigenen Tochtergesellschaften und Franchisepartner.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

ContiTrade Austria GmbH

Marlene Friessner

Mobil: +43 699 / 18 63 80 11

marlene.friessner @ contitrade.at

www.contitrade.at