„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“ zu „Energiekrise – Was kommt auf uns zu?“

Am 16. September um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Wie wird unser aller Leben demnächst sein? Was braucht Europa, das Land, unser Klima in dieser Energiekrise? Der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen werden immer mehr zum Lackmustest für die Europäische Gemeinschaft. Was muss und kann die EU schnell unternehmen, um unser aller Wohlstand nicht weiter in Gefahr zu bringen? War die gesamte Corona-Krise nur eine „Aufwärmrunde“ für das Ausmaß der Krise, die uns im kommenden Winter erwartet? Und wird die Erderwärmung jetzt noch mehr zu einem nicht mehr steuerbaren Faktor oder ist das Klima wenigstens ein „Krisengewinner“?

Dazu werden am Freitag, dem 16. September 2022, um 22.35 Uhr in ORF 2 bei Patricia Pawlicki in „3 Am Runden Tisch“ die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und Martin Selmayr, der Botschafter der EU-Vertretung in Österreich und ehemalige Kabinettchef des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, ein konstruktives Streitgespräch führen.

