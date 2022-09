Mitmachen und Müll sammeln beim World Cleanup Day 2022

Am 17. September findet der World Cleanup Day statt, koordiniert vom Umweltschutzverein Green Heroes Austria.

Wien (OTS) - Der World Cleanup Day wurde ins Leben gerufen, um auf die weltweite Müllproblematik aufmerksam zu machen.



Initiativen in allen Bundesländern



„Mit unserem Engagement wollen wir weltweit ein Zeichen im Sinne des Umweltschutzes setzen und gleichzeitig in der Bevölkerung das Bewusstsein für Abfallvermeidung steigern,“ erklärt Green Heroes Austria Gründerin Elizabeth Toth. Initiiert von den Green Heroes Austria ist der World Cleanup Day auch in Österreich angekommen. Verschiedene Gruppierungen in allen Bundesländern nehmen auch heuer wieder daran teil.

Besonders Wien ist zum Beispiel mit der belgischen Botschaft, der ukrainischen Community und dem Bildungsverein START-Stipendien uvm. stark vertreten. Um möglichst viele Helferinnen und Helfer zu aktivieren, arbeitet man mit Gemeinden, Abfall- und Umweltverbänden sowie verschiedenen Partnerorganisationen zusammen.

World Cleanup Day in Wien

Am 17. September 2022 findet der World Cleanup Day statt.

36 Stunden lang wird weltweit aufgeräumt: Der World Cleanup Day beginnt in Neuseeland und endet in Hawaii. Zusammen mit über 190 anderen Nationen und Millionen von Freiwilligen werden wir unseren Planeten säubern.

Gemeinsam für einen natürlichen und sauberen Lebensraum. 💚

Voraussichtlicher ABLAUF:

12:00-14:30 Cleanup

14:30-15:30 gemeinsames Trennen

15:30-16:00 Jause und erste Ergebnisse

Da wir selber keinen zusätzlichen Müll produzieren wollen würden wir euch bitten eure eigenen Plastiksackerln mitzunehmen. Es hat bestimmt jeder welche zu Hause 😉 Wer Handschuhe und eine Greifzange hat, bitte ebenfalls mitnehmen. Wir werden aber sicherheitshalber Sackerln zur Verfügung stellen, genauso wie Handschuhe.

Wir freuen uns auf euch!

Datum: 17.09.2022, 12:00 - 16:00 Uhr

Ort: U-Bahn-Station Neue Donau, ca. 100 Meter von der U-Bahnstation am Ufer

1220 Wien, Österreich

Url: http://www.greenheroes.at/event

Beim World Ceanup Day mitmachen Registrieren

Rückfragen & Kontakt:

Elizabeth Toth

office @ greenheroes.at

+436769292002