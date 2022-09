ORF-Stiftungsrat: Positiver Bericht über ORF-Qualitätssicherung 2021 durch Sachverständige Ingrid Deltenre

Wien (OTS) - ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann informierte den ORF-Stiftungsrat in seiner Plenarsitzung am Donnerstag, dem 15. September 2022, im ORF-Zentrum unter dem Vorsitz von Mag. Lothar Lockl u. a. über die stabile Entwicklung der ORF-Programme in Radio (69 % MA, Radiotest 2 2022), Fernsehen (34,6 % MA, 1–8 2022) und Online (139,1 Mio. Visits, 1–7 2022) und die anstehenden wirtschaftlichen Herausforderungen. Sachverständige Ingrid Deltenre gab einen positiven Bericht über die ORF-Qualitätssicherung 2021.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Die ORF-Senderflotten in Radio und Fernsehen sowie das ORF.at-Network werden vom Publikum sehr gut genutzt. Wirtschaftlich ist der ORF wie alle Unternehmen und das gesamte Land von der Energiepreise-Explosion und der Inflation betroffen und steht vor einer der größten Herausforderungen seit der Finanzkrise 2008/2009. Wir arbeiten mit Hochdruck an den entsprechenden Einsparungsmaßnahmen und gleichzeitig treiben wir unsere strategischen Zielsetzungen voran. Wir investieren jeden verfügbaren Euro ins Programm und präsentieren in den kommenden Monaten eine Vielzahl österreichischer Filme und Serien, Top-Sporthighlights, viele neue Kulturdokus, umfassende Information u.v.m. Wir entwickeln den ORF zur multimedialen Plattform weiter und wir holen junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den entsprechenden Skills an Bord. Erfreulich ist auch die positive Bewertung des ORF durch die Ratingagentur. Der ORF ist also insgesamt, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, auf einem guten Weg und wird die anstehenden Herausforderungen erfolgreich meistern!“

Deltenre: „ORF hat alle Vorgaben des Qualitätssicherungssystems eingehalten“

„Ich attestiere dem ORF uneingeschränkt, die Vorgaben bezüglich dem Qualitätssicherungssystem eingehalten und umgesetzt zu haben“, sagt Ingrid Deltenre, ehemalige Generaldirektorin der EBU (European Broadcasting Union) und nunmehrige Sachverständige für das ORF-Qualitätssicherungssystem. Der ORF habe im Jahre 2021 dem Kriterienkatalog für die Qualität seines Programms in allen Punkten entsprochen und das geforderte Qualitätsmanagement im Jahre 2021 effektiv und erfolgreich umgesetzt. Das ORF-Qualitätssicherungssystem basiert auf den Qualitätsvorgaben des ORF-Gesetzes (§ 4a), ist vom ORF-Stiftungsrat zu genehmigen und besteht aus acht Elementen: der „Programmstruktur-Analyse“, dem „Public-Value-Bericht“, der „Public-Value-Jahresstudie“, der jährlichen „Overall-Befragung“, den „ORF-Experten-/Expertinnengesprächen“, den „ORF-Publikumsgesprächen“, den „ORF-Qualitätsprofilen“ und der jährlichen „Studie des ORF-Publikumsrats“.

Scope Ratings bewertet ORF mit AA

Seit 2014 besteht für den ORF einen Ratingnotation: Die Agentur Scope Ratings hat nun ihren neuen Bericht zum ORF veröffentlicht und bewertet die Österreichischer Rundfunk Stiftung öffentlichen Rechts mit einer hervorragenden Bonität von AA. Für die kommenden zwölf Monate wird eine stabile Entwicklung des Ratings erwartet.

