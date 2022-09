FPÖ – Nepp: ÖVP geht vor den Grünen auch beim Lobautunnel in die Knie

Nächster schwarz/türkiser Verrat an den Wienern – FPÖ fordert sofortige Umsetzung des Projekts

Wien (OTS) - Als „schändliche Selbstaufgabe der ÖVP“ bezeichnet der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp den Stopp des Lobautunnels durch Finanzminister Magnus Brunner. „Nach dem Klimabonus für Asylanten geht die ÖVP jetzt auch beim Lobautunnel vor den Grünen in die Knie. Diese schwarz/türkise Truppe hat jegliche Selbstachtung verloren und wirft alle ihre politischen Grundsätze über Bord, nur um an der Macht zu bleiben. Dieser Verrat an den Wienerinnen und Wienern, die aufgrund dieser fatalen Entscheidung auch zukünftig mit einer Stauhölle leben müssen, wird für die ÖVP noch massive Folgen haben“, betont Nepp.

Nepp verlangt ein Bekenntnis der Wiener ÖVP und ihres Obmanns Karl Mahrer zum schnellstmöglichen Baubeginn des Lobautunnels und zur Sicherstellung der Finanzierung dieses Projekts. „Die FPÖ wird in der Sitzung des Wiener Gemeinderates einen diesbezüglichen Antrag einbringen, der zur Nagelprobe für die Stadt-Schwarzen wird. Wir Freiheitliche bekennen uns ohne Wenn und Aber zum Lobautunnel. Der Lobautunnel ist eine wichtige Entlastungsstraße für den 22. Bezirk uns muss möglichst schnell umgesetzt werden“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Obmann.

