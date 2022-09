Der Freitag in ORF III: Auftakt zum Grace-Kelly-Schwerpunkt anlässlich des 40. Todestags

Krimiklassiker „Über den Dächern von Nizza“, Dokus „Grace Kelly – Hollywoods tragische Prinzessin“ u. v. m.

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 16. September 2022, erinnert ORF III anlässlich des 40. Todestags mit einem Schwerpunkt (der am Wochenende fortgesetzt wird) an Hollywood-Diva Grace Kelly. Auf dem Freitags-Programm stehen drei Dokumentationen und ein Filmklassiker mit der späteren Fürstin von Monaco. ORF 2 zeigt am Samstag, dem 17. September, außerdem die Musical-Komödie „Die oberen Zehntausend“ mit Bing Crosby, Frank Sinatra und Louis Armstrong in weiteren Rollen (Dacapo in ORF III: Sonntag, 18. September, 18.25 Uhr).

Den Freitagabend in ORF III eröffnet der Hitchcock-Klassiker „Über den Dächern von Nizza“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 1954 mit Grace Kelly und Cary Grant.

Danach gewährt die Doku „Grace Kelly – Hollywoods tragische Prinzessin“ (22.00 Uhr) einen Einblick in das private Filmarchiv der Schauspielerin. Zum ersten Mal sieht man den Star in seinem Alltag als Familienmutter und Ehefrau, privat und weit entfernt von den Augen der Öffentlichkeit. Eine Sammlung an 8-mm-, 16-mm- und Super-8-Filmrollen zeigt einen Menschen, der ganz anders ist als das offiziell gezeichnete Bild der gefassten, würdevollen Ehefrau von Fürst Rainier oder der perfekt lächelnden Filmschönheit.

Als Grace Kelly im Alter von 52 Jahren bei einem Autounfall starb, wies ihr Erbe zehntausend Dollar aus. Erstaunlich wenig für eine Frau, die eine Zeitlang die bestverdienende Schauspielerin Hollywoods und davor eine hochbezahlte Modeikone – und nicht zuletzt Tochter einer sehr wohlhabenden Familie. Im Film macht sich Vermögensfahnderin Gemma Godfrey auf die Suche nach „Grace Kellys verschwundenen Millionen“ (22.50 Uhr).

Den Abend beschließt die Dokumentation „Die zwei Leben der Grace Kelly“ (23.40 Uhr). Im ersten Leben Schauspielerin, im zweiten Fürstin: Grace Kelly oder – wie sie später hieß – Gracia Patricia von Monaco. In Hollywood machte die ehrgeizige Künstlerin Karriere, 1956 heiratete sie Fürst Rainier III. von Monaco und sagte der Glamourwelt des Films Ade. Aber auch hier wurde die Diva nicht wirklich glücklich. Ihre Leidenschaft, die Schauspielerei, holte sie immer wieder ein.

