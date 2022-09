Industriegetriebene Maßnahmen haben den "Hauptmotor" der hochwertigen Entwicklung in SCODA angekurbelt (FOTO)

Qingdao (ots) - China-SCO Local Economic and Trade Cooperation Demonstration Area (nachfolgend als SCODA) hat seit dem Baubeginn insgesamt über 70 Projekte im Wert von mehr als 200 Milliarden RMB eingeführt. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 setzte SCODA auf die "Industrieankopplung" als die treibende Kurbel und führte 21 Projekte aus Shanghai Electric SCO-Industriepark für Kernkraftanlagen, Internationalem SCO-Zentrum für agrarwissenschaftliche und -technische Forschung und Entwicklung u.a. mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 62,5 Milliarden RMB ein; das Projekt des industriellen Internets Haier-COSMOPlat mit einer Gesamtinvestition von 13 Milliarden Yuan wurde in Angriff genommen; der Fortschritt des Ölraffinerieprojekts am Gwadar-Hafen mit einer Gesamtinvestition von 4,5 Milliarden US$ wurde beschleunigt, und mit den SCO-Ländern wurden gegenseitige Investitionen in Höhe von 8,87 Millionen US$ getätigt.

Auf der Grundlage ihrer industriellen Basis und ihrer Entwicklungsvorteile hat SCODA die "SCO-Elemente" vollständig integriert und ein industrielles Entwicklungssystem aufgebaut, das von der Herstellung von hochkarätigen Ausrüstungen, moderner Logistik und internationalem Handel angeführt wird und von der neuen Generation der Informationstechnologie, der Biomedizin, der neuen Energien und Materialien sowie intelligenter Haushalte unterstützt wird. Derzeit ist die intelligente Logistikserviceplattform in mehr als 600 Logistikunternehmen angesiedelt und bietet Dienstleistungen für mehr als 100 Unternehmen in mehr als 20 Branchen wie FMCG, Stahl und Haushaltsgeräte, wodurch die Effizienz der logistischen Versorgungskette um mehr als 20 % verbessert wird und der kumulative jährliche Zahlungsfluss 10 Milliarden Yuan übersteigt.

Derzeit befinden sich 40 Projekte im SCODA-Kerngebiet im Bau, von denen 18 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 23,7 Milliarden RMB, wie Fa. Pulin New Materials, noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden sollen. Großangelegte Projekte sind Träger und Rückgrat der Entwicklung. Hier entsteht der Haier-COSMOPlat Öko-Industriepark für Industrielles Internet, der sich auf Fa. Haier stützen wird, um den weltweit fortschrittlichsten und größten Industriecluster für intelligente hochkarätige Haushaltsgeräte zu errichten und einen Leuchtturmpark zu schaffen, der die weltweiten Trends im Bereich der Haushaltsgeräte anführt. Das Projekt soll im November 2023 offiziell in Betrieb genommen werden. Wenn er die Produktionskapazität erreicht, wird er dazu beitragen, die erste Industriekette in 100Mio. Höhe in SCODA zu bilden, ein Hochland für fortschrittliche Fertigung vom Weltrang sowie eine Öko-Demonstrationszone für industrielles Internet aufzubauen. Dabei wird sich SCODA auf wichtige Projekte und große Industrien konzentrieren, führende Unternehmen und "Industriekettenmeister"-Unternehmen einführen, um die lokalen Industrieclusters mit "Skaleneffekt" zu fördern. In der Zukunft wird SCODA auf 24 führende Unternehmen und im Bau befindliche Projekte wie Haier-COSMOPlat, Geely Satellite und CIMC Kühlkette stützen, um 20 Industrieclusters für die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit mit den SCO-Ländern zu schaffen, um die Errichtung, Ergänzung, Verlängerung und Verstärkung der Industrieketten zu beschleunigen und die Bildung von Clustern für überlegene Produktionskapazitäten und hochwertigen Industrien in SCODA anzuführen.

Auf dem Geschäftstreffen für Handel und Investitionen zu "Gürtel und Straße", das im Juni 2022 im Rahmen des dritten Gipfeltreffens multinationaler Führungskräfte in Qingdao stattfand, wurde das Projekt "Shanghai Electric SCO-Industriepark für Kernkraftanlagen" von Shanghai Electric offiziell unterzeichnet und in SCODA angesiedelt. Das Projekt stützt sich auf die starken Produktionskapazitäten für die wichtigsten Ausrüstungen von Kernkraftinseln und auf unabhängige Innovationskapazitäten von Shanghai Electric Nuclear Power Group Co., Ltd., Produktionsanlagen für Kernkraftwerke, Räumlichkeiten für technologische Inkubation und Unterstützungsräumen usw., um eine führende inländische Basis für integrierte Lieferung von Kernkraftwerken und umfassende Dienstleistungen aufzubauen.

Der Bau von Projekten beschleunigt sich und die Effizienz nimmt zu; vorteilhafte Industrien sammeln sich weiter, und die politischen Vorzugsmaßnahmen werden in einem beschleunigten Tempo freigegeben. Die in SCODA geschaffenen "SCODA-Geschwindigkeit" und "SCODA-Qualität" rufen nun eine neue Zukunft ins Leben.

Rückfragen & Kontakt:

Ansprechpartnerin: Frau Zhu Yiling

Tel.: 0086-532-85911619