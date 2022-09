Der 2022 Global AI Summit beginnt mit dem Start mehrerer neuer internationaler Initiativen

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Der Global AI Summit wurde am Dienstag offiziell eröffnet und versammelte Führungskräfte aus dem Privatsektor, Regierungsbeamte und renommierte akademische Fachleute aus der ganzen Welt zu einer Reihe von Diskussionen über die Zukunft der KI. Das dreitägige Gipfeltreffen, das von der saudischen Behörde für Daten und künstliche Intelligenz (SDAIA) ausgerichtet wird, wird mehr als 200 Redner aus 90 Ländern und 10.000 Teilnehmer versammeln.

„Während des G20-Gipfels im Jahr 2020 hat das Königreich Saudi-Arabien den globalen Konsens über die OECD-Grundsätze für vertrauenswürdige KI vorangetrieben. KI muss integrativ, menschenzentriert, transparent, robust und rechenschaftspflichtig sein", sagte S.E. Dr. Abdullah Alswaha, Minister für Kommunikation und Informationstechnologie in Saudi-Arabien. „Wir können es uns nicht leisten, dass Algorithmen voreingenommen oder sexistisch sind. Wir können es uns nicht leisten, nicht die richtigen Datensätze und den richtigen Kontext zu haben."

„Über die ethische Anwendung von KI hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir KI wirklich gemeinsam als Menschheit voranbringen, indem wir unsere bewährten Verfahren, unser Fachwissen, unsere Ressourcen und unsere Herausforderungen miteinander teilen, um sicherzustellen, dass niemand bei der Erschließung des Potenzials von KI zurückgelassen wird", fügte S.E. Dr. Abdullah Alghamdi, Präsident der SDAIA, hinzu.

Auf dem Gipfel wird eine Reihe von Ankündigungen gemacht, die alle darauf abzielen, die Nutzung von Daten voranzutreiben, um einige der größten Herausforderungen der Welt in Bereichen wie Gesundheitswesen, Energie und Nachhaltigkeit zu lösen. Am Eröffnungstag unterzeichneten die Minister die Riyadh AI Call to Action Declaration, eine Vereinbarung, die die langfristige Vision der Digital Cooperation Organization (DCO) zur Nutzung von KI-Technologie zum Nutzen von Menschen, Gemeinschaften, Nationen und der Welt als Ganzes umreißt.

Auch das Königreich Saudi-Arabien stellte am Eröffnungstag des Gipfels seine KI-Ethikgrundsätze vor. Der von der SDAIA entworfene und auf globalen und nationalen Standards basierende Rahmen wird als praktischer Leitfaden für die Einbeziehung der KI-Ethik in den gesamten Lebenszyklus der KI-Systementwicklung dienen.

Zu den Referenten des Gipfels gehören Amin Nasser, CEO von Aramco, Sebastian Thrun, CEO von Kitty Hawk, und Dr. Jürgen Schmidhuber, Direktor der KI-Initiative an der KAUST. Die saudischen Minister nahmen auch an den Diskussionen am ersten Tag der Programmplanung teil, unter anderem: S.E. Fajad Al-Jalajel, Minister für Gesundheit, S.E. Dr. Majid Bin Abdullah Al Kassabi, Minister für Handel, und S.E. Bandar Ibrahim Alkhorayef, Minister für Industrie und Bodenschätze. Journalisten regionaler und internationaler Medien nahmen ebenfalls persönlich und über den Livestream an dem Gipfel teil, der für Fernteilnehmer zur Verfügung gestellt wird.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1898653/SDAIA.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Herr Hussam,

Media @ GlobalAISummit.org,

00966 11 2500 700