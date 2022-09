Bestes Ergebnis bei MeinBezirk.at-Page Impressions* in der neuen ÖWA

69,355 Mio. Page Impressions* für das Online-Portal der RegionalMedien Austria

Wien (OTS) - „Wir freuen uns über die großartigen Werte der gestern veröffentlichten ÖWA! Mit mehr als 69 Mio. Page Impressions* können wir ein großartiges Ergebnis für MeinBezirk.at verzeichnen! Das beweist, dass der regionale Content, den wir liefern, sehr hohen Anklang bei den unterschiedlichen Zielgruppen findet“ , so Georg Doppelhofer, Vorstand der RegionalMedien Austria.

Die gestern veröffentlichten Zahlen der ÖWA bringen dem Online-Portal der RegionalMedien Austria ein Top-Ergebnis. MeinBezirk.at liefert tagesaktuell die neuesten Nachrichten aus allen Regionen Österreichs. Mit einer Online-Reichweite von 33,4 Prozent* und 2,350 Mio. Unique Unserinnen und Usern* ist das Portal der RegionalMedien Austria unter den Top-Online-Angeboten in Österreich. Zusätzlich zu MeinBezirk.at bietet die MeinBezirk.at espresso-App einfach und unkompliziert einen Überblick über alles Wissenswerte aus der eigenen Umgebung und spricht so auch perfekt die jüngere Zielgruppe an.

*Quelle: ÖWA 08/2022: Unique User Netto-Reichweite in % und in Projektion im angegebenen Monat auf Basis Internetnutzer 14plus in Österreich für MeinBezirk.at. Die angeführten Mediadaten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite. Page Impressions im angegebenen Monat weltweit für MeinBezirk.at. MeinBezirk.at ist die Online-Plattform von RegionalMedien Austria gesamt.

Weiterführende Links: RegionalMedien.at | MeinBezirk.at

