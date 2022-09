100 Jahre Georg Kreisler: eine Hommage von Andrea Eckert am 23.9. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - „Das Blaue vom Himmel“ heißt Andrea Eckerts Hommage an Georg Kreisler, die am Freitag, den 23. September (19.30 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses auf dem Programm steht. Zu hören sind Erzählungen über den Wiener Künstler und einige seiner bekanntesten Lieder.

„Ich empfinde kein Land als Heimat“, sagte Georg Kreisler. Andrea Eckert betrachtet die Bühne als seine Heimat und wählt diese, um den Wiener Komponisten, Sänger und Dichter zu seinem Geburtstag – der sich im Juli zum 100. Mal jährte – zu ehren. Gemeinsam mit Sascha Wladigeroff (Trompete), Konstantin Wladigeroff (Piano) und Otmar Klein (Saxophon) präsentiert sie am Freitag, den 23. September (19.30 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses seine bekanntesten Lieder, taucht mit Erzählungen in die Gedankenwelt des vielseitigen Künstlers ein und begibt sich damit auf eine Reise entlang seines Lebensweges.

Georg Kreisler wurde als Sohn eines jüdischen Rechtsanwaltes geboren, 1938 emigrierte er in die USA. Dort schlug er sich viele Jahre als Nachtclubmusiker durch und arbeitete auch als Musiker unter anderem für Charlie Chaplin. Zurück in Europa wurde er in den 1960er Jahren für seine kabarettistischen Songs mit schwarzem Humor und tiefsinnigem Sprachwitz berühmt. Sein prominentestes Lied „Tauben vergiften“ spiegelt die Hassliebe für seine Heimatstadt Wien wider. Der Eintritt beträgt EUR 24,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

