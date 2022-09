VERDINO baut Führung aus: Nicole Scheiber wird Partner

Die Wiener Kreativ-Agentur VERDINO erweitert das Management. Nicole Scheiber kommt als Partner in das Führungsteam und übernimmt mit Béatrice und Martin Verdino die Agenturleitung.

Wien (OTS) - Seit 1. September ist Nicole Scheiber im Management-Team der Kreativ- und Kommunikationsagentur VERDINO an Bord. Die studierte Germanistin ist nach verschiedenen Stationen in der Gesundheits- und Wissenschafts-Kommunikation seit Dezember 2020 Teil des interdisziplinären Teams und vorrangig für Strategie- und Konzeptentwicklung sowie Content Creation mit Fokus auf Healthcare verantwortlich.„Ich freue mich, als Teil eines engagierten und kompetenten Teams ab sofort mehr Verantwortung für die gesamte Agentur zu übernehmen und die strategische Weiterentwicklung nachhaltig mitzuentscheiden. Ich bleibe auch weiterhin operativ in viele unserer Projekte eingebunden und werde dem Team mit Know-How und meinem Netzwerk zur Seite stehen.“ Die gebürtige Kärntnerin mit mehr als zehn Jahren Kommunikationserfahrung im Gesundheitsbereich übernimmt mit dem Einstieg in das Unternehmen auch die Prokura der VERDINO GMBH.

#gemeinsam Verantwortung übernehmen

Mit der Erweiterung des Führungsteams setzen Béatrice und Martin Verdino einen ersten Schritt, ihre Agentur breiter aufzustellen. „Wir unterstützen unsere Mitarbeiter*innen aktiv dabei, ihr Know-how und ihre Kompetenzen laufend auszubauen und freuen uns ganz besonders über den Wunsch nach mehr Verantwortung. Nicole Scheiber bringt die nötige Fach- und Führungskompetenz mit, um VERDINO gemeinsam mit uns zu leiten und kontinuierlich weiterzuentwickeln. So können wir auf zukünftige Herausforderungen schneller reagieren und neue Chancen nachhaltiger nutzen“, begründet Geschäftsführer Martin Verdino diesen Schritt. Er selbst und Fondatrice Béatrice Verdino bleiben in strategische Entscheidungen und in der Kundenberatung eingebunden.

An der thematischen Ausrichtung von VERDINO mit den beiden Schwerpunkten Healthcare und Responsible Business ändert sich nichts, auch der Name bleibt erhalten. „VERDINO ist eine erfolgreiche Marke, die wir zu dritt weiterhin stärken und noch sichtbarer machen wollen. Nicole Scheiber verfügt über das Mindset und die nötige Expertise, damit uns das auch gelingt“, ist Béatrice Verdino überzeugt.

VERDINO ist eine Kreativ- und Kommunikations-Agentur mit Fokus auf Healthcare und Responsible Business mit Sitz in Wien. Von der Idee bis zur laufenden Betreuung arbeitet ein interdisziplinäres Team an Strategien, Branding, Kommunikationskonzepten, integrierten Kampagnen, Websites, Social Media und Employer Branding. Die strategische Kompetenz und Erfahrung aus klassischen Medien, digitalen Services und Public Relations bieten in Kombination mit Brand Experience und agilen Methoden die perfekte Basis, um mehr Sichtbarkeit und Awareness für wichtige Themen und innovative Marken zu schaffen.

