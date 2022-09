Gaal: Start der Wohnungsvergabe für den neuen Seestadt-Gemeindebau

74 leistbare und innovative Gemeindewohnungen NEU im IBA_Wien-Quartier „Am Seebogen“ warten auf ihre künftigen Bewohner*innen

Wien (OTS) - Der erste Gemeindebau von aspern Seestadt entsteht derzeit in attraktiver Lage direkt am Elinor-Ostrom-Park, nahe der U2-Station „Seestadt“. Im kommenden Frühjahr soll die neue Wohnhausanlage bezugsfertig sein. Mit 19. September startet die Wohnungsvergabe.

„Der neue Gemeindebau in der aspern Seestadt vereint leistbares Wohnen mit moderner Innovationskraft. Durch die veränderbare Raumeinteilung können die Wohnungen leicht und rasch an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Die Stadt Wien beweist, dass es möglich ist, hervorragende Wohnqualität zu kostengünstigen Konditionen anzubieten. Das Wiener Wohnbaumodell wird auch in Zukunft weiterhin konsequent ausgebaut. Damit dies auch in Zeiten der steigenden Preise so bleibt, wurden die Mittel der Förderung zum Neubau von gemeinnützigen Wohnbau um bis zu 60% erhöht. Zusätzlich wurden Prinzipien der Nachhaltigkeit in die Förderkriterien mitaufgenommen. Der neue Gemeindebau in der Seestadt ist erneut ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass wir die große Wiener Tradition des sozialen Wohnens erfolgreich in die Zukunft führen“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Wohnungen mit viel persönlichem Gestaltungsspielraum

Die neue Wohnhausanlage in der Mela-Köhler-Gasse 7 – für ihre Gestaltung zeichnet WUP architektur verantwortlich – umfasst auf sieben Geschossen 74 innovative 1-bis 4-Zimmer-Wohnungen, 2 Wohnen-/Arbeiten-Einheiten und 3 Gewerbeeinheiten.

Die Wohnungen können in kleinteilige Nutzungsbereiche gegliedert oder einfach als großzügige Lofts genutzt werden. Schiebewände sowie Zimmer mit zwei Zugängen gewährleisten eine hohe Flexibilität und rasche Anpassbarkeit. So kann zum Beispiel eine Typ-B-Wohnung mit 2 Zimmern leicht adaptiert und wie eine 4-Zimmer-Wohnung genutzt werden. Damit kann situationsabhängig Platz geschaffen werden - etwa für das Homeoffice, die Kinderbetreuung, eine Pflegerin oder andere individuelle Wohnbedürfnisse. Großzügige umlaufende Balkone und große, raumhohe Fenster unterstreichen die hohe Qualität des Wohnungsangebots.

„Das Wiener Wohnbauprogramm Gemeindebau NEU ist etwas ganz Besonderes und weltweit einzigartig. Während in anderen Ländern der leistbare Wohnungsneubau einbricht, setzt Wien seinen bewährten Kurs fort. Gerade in Zeiten wie diesen stecken sehr große gemeinsame Anstrengungen dahinter. Dementsprechend stolz sind wir auch auf den neuen Gemeindebau in aspern Seestadt“, betont WIGEBA-Direktor Ewald Kirschner.

Der Gemeindebau wird auf dem ehemaligen Flugfeld Aspern errichtet. Der Einsatz von nachhaltigen Materialien, u.a. eines integrierten Wärmeverbundsystems für eine hohe Energieeffizienz sowie einer PV-Anlage am Dach der Garage heben seine ökologischen Vorteile für die künftigen Mieter*innen hervor.

Vorzeigeprojekt der Internationalen Bauausstellung 2022 in Wien

Noch bis 18. November des heurigen Jahres findet die Schlusspräsentation der Internationalen Bauausstellung 2022 in der Nordwestbahnhalle (IBA_Wien) statt. Interessierte Wiener*innen und Besucher*innen aus den Bundesländern sowie dem Ausland stehen weitere spannende Programmpunkte zur Thematik der Zukunft des sozialen Wohnbaus offen. Der neue Seestadt-Gemeindebau ist Teil der IBA_Wien. Im Gemeindebau aspern Seestadt wurde bereits jetzt eine Musterwohnung eingerichtet, die im Rahmen von IBA-Führungen kostenlos besichtigt werden kann.

Nähere Infos unter: https://www.iba-wien.at

Service: Vergabe neue Gemeindewohnungen

Die Vergabe der Gemeindewohnungen NEU erfolgt über die Wohnberatung Wien. Mehr Informationen zu den Voraussetzungen und für die Registrierung unter: https://wohnberatung-wien.at

Weblink: https://fb.watch/fyFeKbA4H7/

