Auf die Plätze, fertig, los!

Es wird wieder gelaufen! Und zwar real und virtuell beim 6. MALTESER Kinderhilfelauf Amstetten zugunsten der MALTESER Kinderhilfe im Hilde Umdasch Haus.

Amstetten (OTS) - Nach den coronabedingten Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre findet der 6. MALTESER Kinderhilfelauf Amstetten diesmal wieder ohne Einschränkungen in voller Länge und mit allen Bewerben statt. Der Startschuss fällt am 2. Oktober im Umdasch Stadion. Vorab können schon im Rahmen des "Virtual Run" vom 29. September bis 2. Oktober wertvolle Laufkilometer alleine, mit der Familie, mit Freunden oder Kollegen für den guten Zweck gesammelt werden.

„Der Kinderhilfelauf steht ganz im Zeichen von sportlicher Aktivität für einen guten Zweck. Immerhin kommen 100 % des Startgeldes den Kindern und Jugendlichen im Hilde Umdasch Haus zu Gute. Daher hoffe ich, dass auch dieses Jahr viele ihre Sportschuhe anziehen und mitmachen. Besonders bedanken möchte ich mich beim Organisationsteam rund um Reinhard Gruber und den zahlreichen Sponsoren, die diese Laufveranstaltung erst möglich machen“, so Bürgermeister Christian Haberhauer.

„Wir freuen uns schon sehr auf viele Teilnehmer, die mit vereinten Kräften "laufend helfen". Jede Anmeldung unterstützt die MALTESER Kinderhilfe, jede Spende kommt den Kindern und Jugendlichen im Hilde Umdasch Haus zugute. "Gerade diese jungen Menschen, die vom Leben besonders gefordert sind, brauchen viel Zuwendung, Förderung und Unterstützung", so Veranstaltungsleiter Reinhard Gruber von der Heil & Sport Praxis in Amstetten.

Ein großes Danke vorab an alle Spender, Sponsoren und Helfer!

Sämtliche Einnahmen aus dem 6. MALTESER Kinderhilfelauf kommen den Kindern und Jugendlichen mit lebensverkürzenden Erkrankungen im Hilde Umdasch Haus zugute. Zusätzlich freut sich die MALTESER Kinderhilfe über freiwillige Spenden. Die Gelder werden dafür verwendet, wichtige Therapie- und Lernbehelfe anzuschaffen oder um besondere Aktivitäten zu organisieren, die Abwechslung in den oft schwierigen Alltag der Kinder bringen.

"Schon jetzt ein herzliches Danke an die Stadtgemeinde Amstetten und Bürgermeister Christian Haberhauer, die diese großartige Veranstaltung auch dieses Jahr unterstützen. Und ein besonderes Danke natürlich an alle Sponsoren, insbesondere an Frau Kommerzialrat Hilde Umdasch, sowie an alle freiwilligen Helfer! Ohne sie wäre es nicht möglich, den Kinderhilfelauf regelmäßig zu veranstalten und zu einem Fixpunkt im Veranstaltungskalender auszubauen", sagt Reinhard Gruber.

Spiel, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie

Das Programm für den 6. MALTESER Kinderhilfelauf hält viele Highlights für die verschiedensten Altersgruppen und Laufinteressen parat: Ab 09:30 Uhr beginnen die beliebten Knirpsen-, Kinder- und Jugendläufe. Die Teilnehmer der Nordic-Walking-Runde starten um 10:15 Uhr, und die Charity-Runde ist für 11:30 Uhr angesetzt. Die Läufer für die 5-km- und 10-km-Strecke legen um 12:00 Uhr los. Daneben ist für abwechslungsreiche Unterhaltungs-Events mit Hüpfburg und Kletterwand gesorgt.

Und wer am 2. Oktober nicht genug vom Laufen bekommt, kann sich gleich auf mehr freuen, denn: "Der Amstettner Kinderhilfelauf soll ein riesiges Lauffest für die ganze Familie werden. Seit 2021 ist er bereits Teil der Amstettner City Games, und für die kommenden Jahre bleiben die Ziele hoch gesteckt", freut sich Reinhard Gruber.

Aktuelle Infos und Anmeldung unter www.kinderhilfelauf.at

#kinderhilfelauf: www.facebook.com/kinderhilfelauf I www.instagram.com/kinderhilfelauf/

Rückfragen & Kontakt:

MALTESER Kinderhilfe GmbH

Katrin König

Marketing/PR

3300 Amstetten | Stefan Fadinger Straße 34

M: +43 664 88 933 570

E: koenig @ malteser-kinderhilfe.at

www.malteser-kinderhilfe.at

www.kinderhilfelauf.at



Malteserorden

Katharina Stögner

Leitung Kommunikation und Fundraising

1010 Wien | Johannesgasse 2

M: +43 664 11 88 561

E: presse @ malteser.at

www.malteserorden.at

www.facebook.com/malteser.austria