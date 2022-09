Neuer Standort Partner für aktive Mobilität: SPAR Zentrale in St. Pölten eröffnet erste nextbike Station

LR Schleritzko: Klimaschonende und aktive Mobilität weiter im Fokus

St. Pölten (OTS) - Wer sich in Niederösterreich für kurze Wege in der Stadt auf das Rad schwingen will, ohne sein eigenes dabei zu haben, kann dafür in knapp 60 Gemeinden eines von rund 1.000 nextbikes nutzen. Die Leihfahrräder stehen an mehr als 200 Standorten zur Verfügung. In der Stadt St. Pölten stehen aktuell rund 200 moderne Smart-Bikes an 34 verschiedenen Stationen, die man auf der nextbike-App oder auf www.nextbike.at einsehen kann, zur Verfügung.

„Das Leihradsystem von nextbike ist eine ideale Ergänzung für kurze Strecken im innerstädtischen Verkehr: unabhängig, flexibel und dabei auch noch kostengünstig. Zudem schaffen wir damit einen guten Anreiz, das Bewusstsein für klimafreundliche Mobilität weiter zu steigern“, erklärt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko im Rahmen der Eröffnung der neuen nextbike Station vor der SPAR-Zentrale in St. Pölten und freut sich über die gelungene Kooperation mit SPAR Niederösterreich. Schleritzko ist sich zudem sicher: „Es braucht starke Partner aus der Wirtschaft, die so einen wertvollen Beitrag für klimaschonende und aktive Mobilität leisten.“

Alois Huber von SPAR betont: „Durch das Angebot an nextbike Leihrädern von unserer SPAR Zentrale bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, etwas für ihre Gesundheit zu tun und helfen damit auch der Umwelt. Als Anreiz bekommen unsere Mitarbeiter jeweils fünf Stunden für Freifahrten mit nextbike zur Verfügung gestellt.“

„Wer mit einem Smartbike radelt, kann das Schloss einfach per App öffnen und schließen. Mit dem Verschließen des elektronischen Rahmenschlosses endet die Ausleihe automatisch. Mit der Parkfunktion kann das Leihrad für einen Stopp unterwegs gesichert werden. Abgerechnet wird über Kreditkarte, Lastschrift oder jetzt ganz neu über Google und Apple Pay", erklärt Susanna Hauptmann, Geschäftsführerin von Radland Niederösterreich zu den Vorteil der neuen nextbike-Generation.

Nähere Informationen beim Büro LR Schleritzko unter 0676/81212345, Jan Teubl, und E-Mail jan.teubl @ noel.gv.at.

