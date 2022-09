„Bewusst gesund“ zum Thema Herzvorsorge

Am 17. September um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 17. September 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Gut geschult – gegen Bluthochdruck

Bluthochdruck ist der größte Risikofaktor für die Gesundheit, Schlaganfall und Herzinfarkt können die Folge sein. Es gibt zwar Medikamente und zahlreiche Behandlungskonzepte, doch oft ist die Wirkung nicht ausreichend oder anhaltend. Dabei weiß man, dass selbst die Reduktion des Wertes um nur wenige mmHg eine Risikosenkung im zweistelligen Bereich bringt. Neben einer optimalen Medikation ist eine Änderung des Lebensstils nötig, das gelingt nur mit einer guten Vorbereitung und langfristigen Betreuung. Ein neues intensives Schulungsprojekt in der Steiermark will genau das erreichen. Gestaltung: Christian Kugler

Vorgesorgt – so bleibt das Herz gesund

Das Herz ist wohl der wichtigste Muskel in unserem Körper. Im Laufe eines durchschnittlichen Menschenlebens schlägt es bis zu drei Milliarden Mal. Die größten Risikofaktoren sind seit Langem bekannt:

Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes, hohe Cholesterinwerte und Übergewicht. Aber auch psychische Belastung und Stress können sich negativ auf unser Herz auswirken. Ab wann es sinnvoll ist, Herzvorsorge in Anspruch zu nehmen, erklärt Kardiologin Prof. Dr. Diana Bonderman.

„Bewusst gesund“-Tipp: Blutdrucksenker

Die Ursachen für hohen Blutdruck können unterschiedlich sein und entsprechend werden auch unterschiedliche Medikamente verschrieben, die zu bestimmten Zeiten eingenommen werden sollten. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn informiert, was dabei zu beachten ist und zu welcher Tageszeit der Blutdruck am besten gemessen werden sollte.

Gelber Enzian – die Arzneipflanze des Jahres

Als Zutat in Aperitifen und Magenbittern ist der gelbe Enzian seit Langem bekannt. Die in der Wurzel enthaltenen Bitterstoffe werden schon seit dem Mittelalter bei Appetitlosigkeit und Übelkeit eingesetzt, zeigen jedoch Potenzial für zahlreiche weitere Anwendungen. So konnte in aktuellen Forschungen nachgewiesen werden, dass Enzian-Extrakte eine entzündungshemmende, lipidsenkendende und anti-atherosklerotische Wirkungen aufweisen, aber auch das Nervenwachstum stimulieren. Die Effekte müssen allerdings noch in klinischen Studien am Menschen bestätigt werden. Eine krampflösende Wirkung der Bitterstoffe in der Lunge konnten bereits nachgewiesen werden, was neue Behandlungsoptionen für Asthma-Patientinnen und -Patienten eröffnet. Das Alpengewächs wurde aufgrund vielversprechender Forschungsergebnisse zur Arzneipflanze des Jahres gekürt. Gestaltung: Denise Kracher

Unterschätzt – Gehen als Heilmittel

Gehen zählt zu den natürlichsten Bewegungen des Menschen und ist ein Multitalent für unsere Gesundheit. Es schützt vor Krankheiten, macht das Gehirn leistungsfähiger und die Seele glücklicher. Bereits 10 bis 20 Minuten Gehen hat direkte Effekte auf die Psyche, das Glückshormon Endorphin wird ausgeschüttet und die angeregte Durchblutung sorgt für Kreativität. Laut US-Studien kann das Herzinfarktrisiko bei zwei bis drei Stunden Gehen pro Woche um bis zu 50 Prozent reduziert werden, und auch die positive Wirkung auf das Verdauungssystem ist wissenschaftlich bewiesen. Regelmäßige Bewegung kann das Darmkrebsrisiko um bis zu 35 Prozent senken. Außerdem lassen sich beim Gehen Körper und Geist besser in Einklang bringen und vielen fällt es dann leichter, Entscheidungen zu treffen. Gestaltung:

Larissa Putz

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at