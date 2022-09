Mariahilf: Bezirk lädt zur ersten Klimawoche ein

Wien (OTS/RK) - Zwischen dem 19. und 25. September setzt der 6. Bezirk im Rahmen der ersten Mariahilfer Klimawoche ein Signal für den Klima- und Umweltschutz. In diesen Tagen können Sie bei einem vielfältigen Programm an Infoveranstaltungen, Diskussionsrunden, Bezirksrundgängen, Filmabenden und Workshops teilnehmen und erfahren was jede*r einzelne gegen den Klimawandel unternehmen kann.

Auftakt mit „Sommerfrische in der Wohnstraße“

"Der Klimawandel ist keine Zukunftsvision, sondern für alle spürbar. Höchste Zeit, um über die notwendigen Vorkehrungen zu sprechen und Bewusstsein für dieses wichtige Thema zu schaffen“, sagt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart und lädt zur Eröffnungsfeier am 19. September um 14:00 Uhr in der Haydngasse ein. Den Beginn der Klimawoche macht die Veranstaltung „Sommerfrische in der Wohnstraße“. Fachleute der Stadt Wien zeigen, wie Sie sich zuhause, im Wohnhaus und im Grätzl vor der nächsten Hitze schützen und welche klimaschonenden Maßnahmen gesetzt werden können. Unter anderem ist die Klimatour mit sechs E-­Lastenfahrrädern dabei, um die Themen Ernährung, Grünraum, Wasser und Artenschutz sowie Energie und Kreislaufwirtschaft vorzustellen.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei, sofern nicht anders angegeben. Das gesamte Programm der Mariahilfer Klimawoche finden Sie auf https://www.wien.gv.at/mariahilf/umwelt/klimawoche.html

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 6. Bezirk, Tel. 01/4000-06110 bzw. post@bv06.wien.gv.at. (Schluss)

