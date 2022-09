Oas, zwoa, auftanzt wird

Erlebnissennerei Zillertal lädt zum genussvollen Musikherbst

Mayrhofen (OTS) - Die größte private Tiroler Sennerei in Familienbesitz hat sich nicht nur als Heumilch-Pionier in der Veredelung von Milchprodukten über die Landesgrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf geschaffen, sondern auch mit ihren legendären Musikveranstaltungen. Auch dieses Jahr ladet Familie Kröll wieder zum gemütlich musikalischen und kulinarischen Beisammensein in ihren Traditionsbetrieb nach Mayrhofen.

„Kulinarik und Musik ist ein Thema, das durch Genuss verbunden ist und Menschen verbindet“, erklärt Christian Kröll, „beste Stimmung, unterhaltsame Musik und gutes Essen ist das Motto von unserem genussvollen Musikherbst“.

Wer bei diesen Eventhighlights keinesfalls fehlen darf, sind echte Zillertaler Musiklegenden wie z.B. Erwin Aschenwald mit seinen Mayrhofnern beim eigenen Hooo-Ruck-Fest, Die Fetzig’n aus dem Zillertal oder die Grubertaler beim beliebten „Käse mit Musik“- Nachmittag.

Pflichttermin ist natürlich der Almabtriebs-Nachmittag am Samstag, 01. Oktober 2022, begleitet mit volkstümlicher Musik von „Stark & Bearig“, während mehrere Bergbauern-Familien mit ihren bunt geschmückten Kühen in Richtung Heimatstall vorbeiziehen.

Im überdachten und beheizbaren Außenbereich der Sennerei in Mayrhofen wird bei jeder Witterung gefeiert, gelacht, gesungen und getanzt. Das Team der Sennereiküche sorgt dabei für das kulinarische Wohlbefinden. Serviert werden Gerichte mit dem Fokus auf regionale Zutaten, traditionelle Schmankerl und erfrischende Getränke!





Und hier gibt’s alle Veranstaltungen im Überblick:

Freitag, 23.09.22 – 14.00 – 17.00 Uhr

Käse mit Musik – Die Mayrhofner

Samstag, 24.09.- Sonntag, 25.09.22

Das Fetzig’n Herbstfest - großer Konzertabend ab 18.00 Uhr / Frühshoppen ab 10.00 Uhr mit Die Fetzig’n aus dem Zillertal, Zellberg Buam, Die Ladiner, Kreuzberg Trio, Alexandra Schmied uvm.

Freitag, 30.09.22 – 14.00 – 17.00 Uhr

Käse mit Musik – Die Grubertaler

Samstag, 01.10.22 – 11.00 - 16.00 Uhr

Almabtriebs-Nachmittag – Stark & Bearig

Samstag 01.10. – Sonntag, 02.10.22

Hooo-Ruck-Fest – großer Konzertabend ab 18.00 Uhr / Frühschoppen ab 10.00 Uhr mit Die Mayrhofner, Zellberg Buam, Hollawax, Franz Posch, Saso Avsenik & seine Oberkrainer uvm.





Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen & Preise unter www.erlebnissennerei-zillertal.at

