ORF RSO Wien im September: „Hollywood in Vienna“, Galafinale Fritz Kreisler Violinwettbewerb und Brucknerfest Linz

Wien (OTS) - Filmmusik aus Disney-Klassikern spielt das ORF RSO Wien bei „Hollywood in Vienna“ am 23. und 24. September im Wiener Konzerthaus. Am 25. September findet das Galafinale des Internationalen Fritz Kreisler Wettbewerbs im Wiener Musikverein statt und am 29. September gastiert das Orchester beim Internationalen Brucknerfest Linz.

„A Celebration of Disney Classics“ lautet das Motto der diesjährigen „Hollywood in Vienna“-Gala am Samstag, den 24. September (19.30 Uhr) im Wiener Konzerthaus. Das RSO Wien präsentiert gemeinsam mit hochkarätigen Interpret/innen unter Dirigent Michael Kosarin die Filmmusik einiger Disney-Klassiker – komponiert von Alan Menken, der im Rahmen der Gala mit dem „Max Steiner Film Music Achievement Award“ ausgezeichnet wird. Die Voraufführung findet am Freitag, den 23. September (19.30 Uhr) statt. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am Samstag, den 31. Dezember (19.30 Uhr).

Im Herbst lädt der Internationale Fritz Kreisler Violinwettbewerb wieder die besten jungen Geiger/innen aus aller Welt nach Wien ein. Den Abschluss des Wettbewerbs bildet das Galafinale am Sonntag, den 25. September (19.30 Uhr) im Wiener Musikverein, bei dem die ersten drei Preisträger/innen gemeinsam mit dem ORF RSO Wien drei große Violinkonzerte präsentieren und um den ersten Platz spielen. Dirigiert wird das Finale von Alexander Joel. Der Konzertmitschnitt ist am Samstag, den 8. Oktober (15.05 Uhr) auf Ö1 zu hören.

Am Donnerstag, den 29. September (19.30 Uhr) steht im Rahmen des Internationalen Brucknerfest Linz das Konzert „Krieg und Frieden“ im Brucknerhaus auf dem Programm. Das RSO Wien, der Chorus Viennensis und das Collegium Vocale Salzburg präsentieren unter dem Dirigat von Markus Stenz Werke von Anton Bruckner, Hugo Wolf, Richard Strauss, Karl Amadeus Hartmann, Kurt Weill, Karl Weigl und Hanns Eisler. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am Dienstag, den 18. Oktober (19.30 Uhr), ORF III zeigt das Konzert am Sonntag, den 16. Oktober (20.15 Uhr). Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.orf.at/.

