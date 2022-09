Helmut Schlotterer empfängt Supermodel Tyra Banks bei der Marc Cain Fashion Show in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) - Marc Cain lud seine Gäste, zu denen auch Tyra Banks gehörte, in das Café am Neuen See. Unter dem Motto "Feel the Moment" wurde dem Publikum ein inspirierender Abend bereitet, der in eine Welt voller kräftiger Farben, floraler Prints und gekonnter Stilbrüche entführte.

Das Café am Neuen See mit seinem authentischen und modern interpretierten Vintage Style, malerisch im Tiergarten gelegen, war für den Abend der perfekte Rahmen für die Frühjahr/Sommer Kollektion 2023. Die Models defilierten auf einem 135 m langen Catwalk durch drei verschieden dekorierte Räume. Die großen Fenster waren alle geöffnet und unterstützten so das Gefühl, in der freien Natur zu sitzen.

Palmen- und florale Drucke spiegelten den Naturgedanken wider. Die Looks spielten mit harmonischen Brüchen und Materialkontrasten. So wurden sportliche Shorts aus Taft und enge Radlerhosen mit eleganten Sommerkleidern oder femininem Strick gemixt. Luftige Stufenkleider, weit fließende Hosen und trendige Cropped Tops zogen sich als Stilelemente durch die Show. Farbige Croissantbags im Python-Style und Glitzersandalen rundeten die Outfits ab und standen immer im farblichen Kontrast zueinander.

Der Marc Cain Special Guest des Abends war die US-Amerikanerin Tyra Banks. Sie ist Unternehmerin, Supermodel und mit dem Emmy ausgezeichnete Fernsehproduzentin: "Ich war zum ersten Mal bei einer Fashion Show in Berlin und hatte eine großartige Zeit. Ganz besonders liebe ich die kräftigen Farben und die auffälligen Prints. Als ich dem Team davon erzählte, meinten sie: "Tyra, das ist typisch für Marc Cain." Meine Antwort war: "Ok, dann lasst uns meinen Koffer mit diesen Styles füllen, damit ich L.A. damit rocken kann!"

Viele weitere prominente Gäste waren der Einladung gefolgt, u. a. Netflix-Star Anna-Maria Sieklucka, die Top-Influencerinnen Ann-Kathrin Götze und Viky Rader, die Schauspielerin Bettina Zimmermann, Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein sowie Frauke Ludowig mit ihrer Tochter Nele.

Rückfragen & Kontakt:

Marc Cain GmbH

Marc-Cain-Allee 4

72411 Bodelshausen



Fon +49.7471.709 - 0

E-Mail pr @ marc-cain.de



www.marc-cain.com