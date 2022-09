„Marken-Awareness in der GenZ“: STYRIA & COPE laden zu den Medientagen in Wien

Gaming und eSports im Fokus: Styria Media Group und Content Performance Group veranstalten im Rahmen der Österreichischen Medientage eine Breakout Session. So sind Sie dabei!

Graz (OTS) - Die Styria Media Group und ihr Tochterunternehmen, die COPE Content Performance Group – Content Marketing Agentur und Österreichs Nr. 1 Online-Vermarktungsgemeinschaft – teilen dieselben Ziele: Menschen zu informieren, zu unterhalten und zu vernetzen.

Um Unternehmen, Partner:innen & Interessierte in der digitalen Transformation optimal zu unterstützen, veranstaltet COPE seit 4 Jahren regelmäßig die DIGITAL INNOVATION SESSIONS. Jetzt auch bei den Österreichischen Medientagen am 21. September im Erste Campus in Wien.

Diesmal zum Thema:

„Marken-Awareness in der GenZ“

Warum und wie Unternehmen im Gaming- & eSports-Bereich präsent sein sollten, um in der jungen Zielgruppe überhaupt noch eine Rolle zu spielen.

Mit Impulsvorträgen von Sabrina Schmid (Emmi) sowie Michael Berchtold und Max Ratzenböck (BeyondGaming by COPE)

Wann? Am 21. September 2022, 14 Uhr - 15:30 Uhr.



Sie können sich kostenlos anmelden unter:

www.copegroup.com/event/jetzt-anmelden-gaming-esports-styria

Als Besucher:in unserer Breakout Session genießen Sie außerdem den gesamten Tag (21. September, ab 8 Uhr) kostenlosen Eintritt zur Networking- & Public-Viewing-Area der Medientage, wo alle Vorträge aus der Grand Hall auf Leinwänden zu sehen sind.

