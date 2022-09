Bezirksmuseum 15: Führung „Ursprung von Fünfhaus“

Termin: 17.9., 15.00 Uhr, Treff: Kirche, Info: 0664/249 54 17

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich agierende Team des Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) hat einmal mehr eine kurzweilige und lehrreiche Führung zusammengestellt. Der Titel des Spaziergangs lautet „A little bit of Rudolfsheim-Fünfhaus: Von der Reindorfkirche bis zum Ursprung von Fünfhaus“. Mit der bewährten Volksbildnerin, Kulturvermittlerin und Bezirkshistorikerin Waltraud Zuleger wandelt das Publikum am Samstag, 17. September, von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr, auf den Spuren der Familie Arnstein, hört interessante Dinge über das „Rote Wien“ und lernt Vorfahren des berühmten Opern-Sängers Richard Tauber kennen. Den Teilnehmer*innen werden Eindrücke von den Anfängen des 15. Bezirks vermittelt. Treffpunkt: „Reindorfkirche“ (15., Reindorfgasse 21). Das Mitmachen beim Rundgang ist kostenlos. Spenden nehmen die Organisator*innen gerne an. Auskunft und Anmeldung: Telefon 0664/249 54 17. Reservierung per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at (Museumsleiterin: Brigitte Neichl).

Bei der Exkursion am Samstag gelten die aktuellen Corona-Vorschriften. Eine umfangreiche Präsentation des Museums (Öffnungszeiten, Dauer-Ausstellung, Schaustücke, etc.) ist im Internet nachlesbar: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Volksbildnerin Waltraud Zuleger: https://waltraudzuleger.jimdofree.com/über-mich/

Veranstaltungen im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse