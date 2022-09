Egmont Ehapa bringt das Original FILLY-Magazin zurück ins Presseregal (FOTO)

Berlin (ots) - Das magische FILLY-Magazin mit den Original-Sammelfiguren ist endlich wieder da. Egmont Ehapa Media hat sich die Rechte der populären Lizenz sichern können und bringt das Magazin nach mehrmonatiger Pause zurück ins Presseregal. Vor dem Verlagswechsel konnte das Filly-Magazin noch bis zu 48.944 verkaufte Exemplare (IVW III/2021) vermelden und zählte damit zu den absoluten Top-Titeln im Segment der Kinderzeitschriften.

Scarlet, Tia, Alyssa, Victoria, Rhett, Sara und Emma: Die zauberhaften Fillys mit den klangvollen Namen sind bereit für neue Abenteuer! Das brandneue Filly-Magazin bietet alles, was kleine Sammlerherzen höherschlagen lässt. In jeder Ausgabe finden junge Leserinnen und Leser eine hochwertige, exklusive Original-Filly-Figur sowie spannende Comic-Geschichten, in denen ihre Lieblingsfillys viele magische Abenteuer erleben, begleitend zur neuen und aufregenden TV-Serie Filly Funtasia.

Spannende Rätsel, kunterbunte Bastelaufgaben und tolle Ausmalseiten laden zum Mitmachen ein, und süße Filly-Poster mit den magischen Freunden verschönern garantiert jedes Kinderzimmer! 36 Seiten beste Unterhaltung für Filly-verliebte Leserinnen und Leser im Alter von 5 bis 9 Jahren.

"Wir freuen uns, die beliebten Fillys wieder zum Leben zu erwecken - in einem neuen Magazin mit frischem, zeitgemäßem Look. Getreu dem Motto unseres Verlages: "We bring stories to life!", erklärt Marko Andric, Editorial Director Magazines von Egmont Ehapa Media.

Das neue FILLY-Magazin erscheint am 22. September mit einer Auflage von 68.000 Exemplaren in monatlicher Frequenz bei Egmont Ehapa Media. Die Erstausgabe ist zu einem Copypreis von 4,50EUR im Handel erhältlich.

