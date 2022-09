Grüne Innere Stadt/Hirschenhauser, Otero: Innere Stadt gegen Heizschwammerln

Grüner Antrag auf Abschalten der Freiluftheizungen von allen anwesenden Parteien angenommen - Grüne fordern Abschalten der Heizschwammerln in ganz Wien

Wien (OTS) - Über einen Erfolg freuen sich die Grünen Innere Stadt in Sachen Freiluftheizungen von Gastronomiebetrieben. Die Grünen haben einen Antrag eingebracht, dass künftig im Bezirk keine sogenannten „Heizschwammerln“ in Schanigärten mehr in Betrieb genommen werden sollen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. „Waren Freiluftheizungen schon bisher aus klimaschutztechnischer Sicht für viele Menschen ein regelmäßig auftretendes Ärgernis, so wären glühende Außenheizungen im kommenden Herbst/Winter eine Provokation für alle, die aus finanziellen, klimabewussten oder solidarischen Gründen in diesem Winterhalbjahr ihre Wohnung um ein paar Grad niedriger heizen werden“, so der Klubobmann der Grünen Innere Stadt, Alexander Hirschenhauser.

Einige Gastronomiebetriebe in der Inneren Stadt haben bereits in Eigeninitiative angekündigt, ihre Heizstrahler in diesem Winter nicht in Betrieb nehmen zu wollen. Solange niemand eine Außenheizung betreibt, entsteht keinem Betrieb ein Wettbewerbsnachteil. „Die enorm gestiegenen Energiekosten können sogar bedeuten, dass Betriebe ohne Außenheizungen trotz schwächerer Belegung ihrer Schanigärten ein besseres Ergebnis erwirtschaften“, so Hirschenhauser.

Die Grünen Wien fordern eine eine Gesetzesänderung dahingehend, dass diese „sinnlose Energieverschwendung der Vergangenheit angehört“, so Huem Otero, Umweltsprecherin der Grünen Wien. „Es kann nicht sein, dass in Zeiten der Energiekrise Menschen ihre Heizungen runterdrehen, während draußen die kalte Luft geheizt wird“, so Otero. Die Grünen Wien haben erst im August Vorschläge gemacht, wie die Stadt Energie sparen kann, dazu gehört neben dem Abschalten der Heizschwammerl auch ein Absenken der Temperatur in öffentlichen Gebäuden um 2 Grad oder der Entfall der Warmbadetage in dieser Saison.



