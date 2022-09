Auf zum Mistfest am kommenden Wochenende – feiern Sie mit!

2 Tage, 65 Stationen, 48er-Spirit

Wien (OTS) - Am 17. und 18. September 2022 ist es wieder so weit: Das legendäre Mistfest der 48er am Mistplatz Hernals geht über die wetterunabhängige Bühne. Bei freiem Eintritt ist an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr beste Unterhaltung für die ganze Familie garantiert.

„Kommen Sie vorbei und holen Sie sich wertvolle Tipps, wie Sie selbst im Alltag viel für den Klimaschutz machen können“, freut sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky viele Wienerinnen und Wiener beim traditionellen Mistfest begrüßen zu können.

Premiere beim 30. Mistfest - Wiener Klima-Tour macht Station

Beim Mistfest gibt es jedes Jahr etwas Neues und Besonderes zu entdecken. Heuer ist erstmals die Wiener Klima-Tour zu Gast. Die Klima-Tour besteht aus einer Flotte von acht E-Lastenfahrrädern. Diese Räder sind Stationen mit Angeboten zum Ausprobieren, Experimentieren und Mitmachen und dort können Sie sich Informationen und wertvolle Tipps rund um den Klimaschutz für den Alltag holen. Auf der Bühne sind heuer Wir4 – die Original Band von Austria 3 - zu erleben. Sie werden am Sonntag die besten und beliebtesten Austro-Pop-Hits darbieten.

Highlights für die jüngsten Gäste

Die ausgestellten Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der 48er und der Hubschrauber „Kehr Force One“ sind jedes Jahr beliebte Fixpunkte für die Kinder. Auch der Kinderflohmarkt an beiden Tagen ist eine besondere Attraktion. Dieser bietet die Gelegenheit, gut erhaltene Spielsachen an andere Kinder zu verkaufen und für strahlende Gesichter auf beiden Seiten zu sorgen: Einerseits wegen der Freude über neue Spielsachen, andererseits über das eingenommene Geld. Und ganz „nebenbei“ wird dadurch auch noch Abfallvermeidung in Reinkultur gelebt. Auch beim Mistquiz gibt es die Chance zu gewinnen – 6 richtige Antworten bei unterschiedlichen Ständen bringen einen kleinen Sofortgewinn.

Alle Highlights im Überblick

Klima-Tour

Flying Fox

Riesenrad

Drehleiter der Wiener Feuerwehr

Kinderflohmarkt

Kinderwelt

Mistquiz

48er Tandler Outlet

48er Fanshop

48er Fahrzeugausstellung

Gastronomie

Buntes Bühnenprogramm in der regen- und windgeschützten Halle

Das bunte Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt findet wie gewohnt in der regen- und windgeschützten Halle statt.

Samstag, 17. September 2022

10 Uhr: Kinderflohmarkt

13 Uhr: Hundestaffel des Samariterbundes Wien

14.15 Uhr: René Rumpold & The Ratpack

15.30 Uhr: Peter Rapp & Robert Shumy Band

16.45 Uhr: Iris Camaa & friends – soul & latin

Sonntag, 18. September 2022

10 Uhr: Kinderflohmarkt

13.15 Uhr: Mala Frank

14.15 Uhr: Mira & Adam

15.30 Uhr: Wir4 - Das Beste von Austria 3

16.45 Uhr: Rockin' Three: Dennis Jale - Niddl – Andy LeeNeuer Verweis Lang

Stöbern und Schmökern im 48er-Tandler-Outlet und Fanshop

Das 48er-Tandler-Outlet hat auch dieses Jahr wieder viele kleine und große Schätze für Sie parat. Von A wie Accessoires bis Z wie Zeitungsständer ist für jeden Geschmack etwas dabei. Außerdem können dort auch die beliebten 48er-Fanartikel erworben werden.

Service und Information

Zu Gast am Mistplatz Hernals sind viele Organisationen des Wiener "K-Kreises" wie der Arbeiter-Samariter-Bund, die Berufsfeuerwehr Wien (MA 68) mit ihrer Drehleiter, die Berufsrettung Wien (MA 70), die Polizei und das Stadtservice. Auch die Umweltanwaltschaft, Wien Kanal, die Abteilung Wiener Wasser (MA 31), die Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22), Wiener Gewässer (MA 45), Marktamt (MA 59), Wiener Stadtgärten (MA 42) sowie Wiener Netze und Wiener Linien sind mit Informationsständen vor Ort.

Weiters besteht beim Impfbus des Gesundheitsdienstes der Stadt Wien (MA 15) die Möglichkeit, kostenlos eine COVID-Schutzimpfung zu erhalten.

Präsentation des FoodTrailers der Stadt Wien

Die Umweltschutzabteilung der Stadt Wien (MA 22) ist heuer beim Mistfest mit einem ganz besonderen Infostand vertreten, wo der neue FoodTrailer präsentiert wird. Dieser Trailer beherbergt in seinem Innern eine komplette Küche, die mit einer Solaranlage ein paar Stunden lang energieautark betrieben werden kann. Im Rahmen der Initiative „Wien isst G.U.T.“ wird der FoodTrailer an Wiener Schulen bzw. bei Veranstaltungen für Workshops zum Thema nachhaltige, klimafreundliche und tierfaire Ernährung genützt.

Mistplatz Hernals: Öffentlich bequem erreichbar

Das Mistfest ist öffentlich bequem erreichbar mit der S 45 (Station Hernals), der Straßenbahnlinie 43 (Station Wattgasse) oder den Buslinien 10A und 42A (Station Richthausenstraße). Kommen Sie bitte möglichst nicht mit dem Auto. Es gibt nur sehr wenige Parkplätze, Fahrradabstellplätze sind hingegen ausreichend vorhanden.

Veranstaltungsdetails

Termin: Samstag, 17. und Sonntag, 18. September 2022, jeweils von 9 bis 18 Uhr

Ort: Mistplatz Hernals, Eingang 17., Richthausenstraße 2

Fahrplanauskunft

Website: abfall.wien.gv.at

Der Eintritt ist kostenlos!

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss) MA 48



Rückfragen & Kontakt:

Nicole Puzsar

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit „die 48er“

Telefon: 01 4000 48016

E-Mail: nicole.puzsar @ wien.gv.at