Gesunder Start ins neue Schuljahr

Bewegung, Ernährung und psychosoziale Gesundheit sind die Eckpfeiler für die umfassende Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Der FGÖ unterstützt das gesunde Aufwachsen.

Zahlreiche Faktoren beeinflussen den Lebens- und Arbeitsraum Schule. Oftmals ist daher eine Vielzahl an Maßnahmen wichtig, um das psychische, körperliche und soziale Wohlbefinden aller zu unterstützen. Hierzu zählen einerseits die speziellen Rahmenbedingungen des Systems, wie etwa die Klassenschüler:inenhöchstzahlen, andererseits aber auch eine gesunde Jause, ausreichend Bewegungsmöglichkeiten und ein gutes Lern- und Arbeitsklima innerhalb des Lehrteams Johannes Rauch, Gesundheitsminister und Kuratoriumsvorsitzender des FGÖ 1/2

Das gemeinsam geplante Programm soll die psychosoziale Gesundheit und das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern fördern und Kinder und Jugendliche im Umgang mit (Cyber-)Mobbing stärken Klaus Ropin, Leiter des FGÖ 2/2

Wien (OTS) - Kindheit und Jugend stellen eine Lebensphase dar, in der die wichtigsten Weichenstellungen getroffen werden, die auch die spätere Gesundheit maßgeblich mitbestimmen. Der Fonds Gesundes Österreich (FGÖ), die bundesweite Kompetenz- und Förderstelle für Gesundheitsförderung, unterstützt durch unabhängige und kompetente Informationen und Angebote das gesunde Aufwachsen von Kindern. Die Schule ist in diesem Alter eine zentrale Lebenswelt und bietet die Chance, die Gesundheit von Kindesbeinen an zu fördern.



„ Zahlreiche Faktoren beeinflussen den Lebens- und Arbeitsraum Schule. Oftmals ist daher eine Vielzahl an Maßnahmen wichtig, um das psychische, körperliche und soziale Wohlbefinden aller zu unterstützen. Hierzu zählen einerseits die speziellen Rahmenbedingungen des Systems, wie etwa die Klassenschüler:inenhöchstzahlen, andererseits aber auch eine gesunde Jause, ausreichend Bewegungsmöglichkeiten und ein gutes Lern- und Arbeitsklima innerhalb des Lehrteams ,“ betont Johannes Rauch, Gesundheitsminister und Kuratoriumsvorsitzender des FGÖ.



Die COVID-Pandemie hat Kinder und Jugendliche besonders belastet

Studien und Erfahrungen von Sozialeinrichtungen zeigen, dass Kinder und Jugendliche durch die COVID-Pandemie besonders stark psychisch belastet wurden. Sorgen um die eigene Zukunft und Gesundheit sowie zusätzliche Belastungen etwa durch Distance-Learning, soziale Isolation oder Arbeitslosigkeit der Eltern haben die Lage weiter verschärft.

Auf die Lebenswelt Schule fokussiert die Initiative „Wohlfühlzone Schule“ des FGÖ und des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. „ Das gemeinsam geplante Programm soll die psychosoziale Gesundheit und das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern fördern und Kinder und Jugendliche im Umgang mit (Cyber-)Mobbing stärken “, unterstreicht Klaus Ropin, der Leiter des FGÖ.



Die Website www.wohlfuehlzone-schule.at stellt die Projekte, die im Rahmen der Initiative gefördert werden, vor. Zudem stehen dort maßgeschneiderte Materialien zur psychosozialen Gesundheitsförderung und zur Gewalt- und Mobbingprävention an Schulen für Interessierte zur Verfügung. Auch die Onlineplattform https://www.wohlfuehl-pool.at unterstützt mit zahlreichen niederschwelligen Angeboten das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Kinder und Jugendliche, Eltern, Lehrer:innen und Multiplikator:innen können über die Suche die für sie relevanten Materialien finden.

Die Netzwerktagung 2022 der Initiative Wohlfühlzone Schule widmet sich dem Thema „Kompetenzen für mehr psychosoziale Gesundheit im System Schule“. Die Veranstaltung richtet sich an Akteurinnen und Akteure des Bildungssystems, Expertinnen und Experten der Gesundheitsförderung und Schulentwicklung, Schüler:innen und Elternvertreter:innen. Die Tagung findet am 18. Oktober von 13:00 bis 17:00 Uhr online statt. Interessierte kommen hier zum Programm und der Anmeldung.

Nahrung für schlaue Köpfe

Die richtige Ernährung hat Einfluss auf Konzentration und Aufmerksamkeit. Für den Schulalltag ist die Zusammenstellung der Nahrung für Gehirn und Körper deshalb besonders wichtig. Im Rahmen der FGÖ-Initiative „Kinder essen gesund“ soll mit zahlreichen konkreten Maßnahmen und Projekten die Ernährung von Kindern im Alter von 4 bis 10 Jahren verbessert werden. Die Initiative richtet sich dabei an Kinder, Erziehungsberechtigte, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Verantwortliche der Gemeinschaftsverpflegung und Kommunen.

In der YouTube-Playlist „Kinder essen gesund“ sind 17 Videos für Kinder zu sehen, die unterschiedliche Themen im Zusammenhang mit bewusstem, gesundem wie auch genussvollem Essen haben. Das Video „Gesunde Jause“ zeigt Kindern und deren Eltern, wie wichtig eine gesunde Jause für das Lernen in der Schule ist.

Die Website der Initiative mit der Adresse www.kinderessengesund.at bietet einen reichhaltigen Mix aus Werkzeugen (z. B. Unterrichtsmaterialien, Spiele, Rezepte, Videos, Leitfäden) rund um gesunde Ernährung für Kinder von 4 bis 10.



Aktiv auf dem Weg in die Schule

Kinder und Jugendliche, die sich regelmäßig bewegen, werden seltener übergewichtig und haben stärkere Knochen. Aktive Kinder und Jugendliche lernen außerdem leichter und haben eine bessere mentale Gesundheit. Die Bewegungsempfehlungen des FGÖ für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren lauten „60 Minuten täglich“. Es sollen verschiedene Arten von Bewegung gemacht werden, darunter dreimal in der Woche Bewegung, die die Muskeln kräftigt und Knochen stärkt. Die Infobroschüre "Bewegungsempfehlungen – Kinder und Jugendliche, 6 – 18 Jahre" gibt Tipps, für die praktische Umsetzung im Alltag.

Eine gute Gelegenheit, gleich am Beginn des Tages mit Bewegung zu starten, ist der Schulweg. In der Broschüre „Aktive Mobilität – gesund unterwegs! Beispiele aus der Praxis für Schule und Kindergarten“ werden erfolgreiche Beispiele zur Förderung aktiver Mobilitätsformen in Kindergärten und Schulen vorgestellt.

Unter dem Motto „50 Tage Bewegung“ bieten Gemeinden und Vereine noch bis 26. Oktober vielfältige, kostenlose Bewegungsangebote in ganz Österreich an. Auf www.gemeinsambewegen.at kann man nach Angeboten in der Nähe suchen und das passende Bewegungsangebot finden. Einfach ausprobieren und mitmachen!

Rückfragen & Kontakt:

Fonds Gesundes Österreich

Mag. Markus Mikl

Kommunikation

01-895 04 00-716 Mobil 0676 848191129

markus.mikl @ goeg.at

www.fgoe.org