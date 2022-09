AKNÖ-Wieser zum Start der Regionaltour: „Sind dort, wo die Menschen sind“

AK Niederösterreich will 200.000 Beschäftigte vor Ort erreichen

St. Pölten (OTS) - „200.000 Menschen, also ein Drittel aller in Niederösterreich Beschäftigten, wollen wir bei der „Regionaltour“ der AK Niederösterreich durch alle Regionen des Landes erreichen“, so AK Niederösterreich Präsident und ÖGB Niederösterreich Vorsitzender Markus Wieser zum Auftakt der Regionaltour im Bildungscampus der ÖBB in St. Pölten.

„Bis Ende April 2023 sind wir noch intensiver in Niederösterreich unterwegs, um die ArbeitnehmerInnen direkt in den Betrieben zu besuchen, ihre Anliegen zu hören und ihnen mit Expertise zur Verfügung zu stehen“, so Wieser.





Neben eigenen AK-Gutscheinheften mit besonderen Ermäßigungen gibt es für die ArbeitnehmerInnen auch kleine Snacks. „Und ganz besonders im Gepäck haben wir die Kompetenz und Expertise der Arbeiterkammer und des ÖGB. Es ist gerade jetzt besonders wichtig die ArbeitnehmerInnen über unsere Leistungen zu informieren: Sei es im Arbeits- und Sozialrecht, im Konsumentenschutz oder in allen Fragen der Aus- und Weiterbildung. Auch für die Jugend gibt es mit unserer eigenen Marke AK Young die beste Hilfe und Beratung (Lehre, Handyverträge,…)“, so der AK Präsident beim Start der Regionaltour.





Angesichts der aktuellen Teuerung und Herausforderungen ist es wichtiger denn je, dass die Menschen zu ihrem Recht kommen. „Wir sind der starke Partner auf Seiten der ArbeitnehmerInnen. Wir sind dort, wo die Menschen sind. Jetzt freue ich mich auf einen guten Start der Regionaltour“, so Wieser abschließend.

