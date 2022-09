Wieder unter den Besten Europas: Gold, Silber & Bronze für Ottakringer beim European Beer Star 2022

Wien (OTS) - Die Sterne beim European Beer Star 2022 funkeln für die Ottakringer Brauerei in diesem Jahr in Gold, Silber und Bronze. Gold gibt es für das Ottakringer BrauWerk Double IPA Avalanche, das mit fruchtigem Geschmack und anhaltender Bittere überzeugt. Das Ottakringer BrauWerk Hellberry, mit beeriger Fruchtnote, erhielt Silber und der beliebte Klassiker Ottakringer Helles wurde mit Bronze ausgezeichnet. Die European Beer Stars 2022 wurden gestern in München im Rahmen der drinktec verliehen. Insgesamt 2168 Biere aus 40 Ländern wetteiferten um einen der begehrten Awards.

Harald Mayer, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei: „Nach unserem großartigen Erfolg bei den World Beer Awards mit elf ausgezeichneten Bieren, darunter das weltbeste Zwickl, freuen wir uns sehr, dass wir auch wieder beim European Beer Star zu den Gewinnern zählen. Mit Gold und Silber im Craft-Bier-Bereich zu glänzen, ergänzt um einen Stern für unseren Bestseller Ottakringer Helles, zeigt einmal mehr, dass unsere Biervielfalt bei einer Expertenjury und unseren Kundinnen und Kunden gleichermaßen großen Anklang findet. Mit mehr als 20 Biersorten bieten wir für jeden Geschmack das richtige Bier.“

Tobias Frank, Geschäftsführer und 1. Braumeister ergänzt: „Ein Medaillengewinn beim European Beer Star sorgt nicht nur für Ansehen in der internationalen Braubranche. Die Awards sind darüber hinaus eine schöne Bestätigung für die außerordentliche Arbeit, die unser Brauerei-Team tagtäglich leistet. Sie spiegeln unsere Sortenvielfalt wider und sind gleichzeitig Beweis unserer Braukompetenz.“

Über den European Beer Star: Der European Beer Star wird seit 2004 vom Verband Privaten Brauereien veranstaltet und hat sich zu einem der bedeutendsten Bierwettbewerbe weltweit entwickelt. Beim European Beer Star werden unverfälschte, charaktervolle und qualitativ hochwertige Biere gewürdigt. Berücksichtigt werden überwiegend Bierstile, die ihren Ursprung in Europa haben. Beteiligen können sich alle Brauereien weltweit: Lokal, regional, überregional und international aktive Brauereien, nicht nur aus Europa, sondern aus allen Ländern aller Kontinente.

Knapp 140 internationale Verkosterinnen und Verkoster, bestehend aus Braumeistern, Fachjournalisten, Biersommeliers und weiteren Bierexperten, haben am 4. und 5. August die Qualität der eingesandten Biere beurteilt. Die Bewertung erfolgte dabei rein nach sensorischen Kriterien: Optik, Geruch und Geschmack sowie sortentypische Merkmale wurden in insgesamt 73 Kategorien von der Fachjury objektiv bewertet. Weitere Informationen unter: www.european-beer-star.de

Die Ottakringer Brauerei gibt es seit 1837. Sie ist die letzte große Wiener Brauerei und gleichzeitig eine der letzten großen unabhängigen Brauereien Österreichs. Als mittelständischer Familienbetrieb ist diese Unabhängigkeit besonders wichtig. Markenzeichen sind der kompromisslos hohe Qualitätsanspruch, die reiche Bier-Vielfalt von mehr als 20 verschiedene Biersorten und das städtische Lebensgefühl verbunden mit der Frische, die die Qualität eines Bieres ausmacht. Die Ottakringer Brauerei beschäftigt 172 Mitarbeiter, erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 62 Millionen Euro und braute 422.000 Hektoliter Bier. Seit Anfang 2021 ist der Produktionsprozess klimaneutral. 2021 wurde die Ottakringer Brauerei wieder mit dem Wiener Qualitätssiegel TOP-Lehrbetrieb ausgezeichnet, das bis 2025 gültig ist. Dank der einmaligen Eventlocations am Brauereigelände ist sie auch ein fester und nicht mehr wegzudenkender Teil des Wiener Stadtlebens. www.ottakringer.at

Rückfragen & Kontakt:

Ottakringer Brauerei GmbH

Andrea Fenzl, Senior Marketingmanagerin Brand & PR

andrea.fenzl @ ottakringer.at

Telefon: +43 676 5282356



ALBA Communications GmbH

Petra Roth, Senior Consultant

p.roth @ albacommunications.at

Telefon: +43 664 6129223