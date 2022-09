Welttag der gynäkologischen Onkologie (20. September) Neue Plattform für Unterleibskrebs

Krebshilfe und AGO präsentieren mit www.unterleibskrebs-oesterreich.at eine neue Info-Plattform und ein Buch für Betroffene.

Wien (OTS) - In Österreich erkranken jährlich rd. 6.500 Frauen an „Unterleibskrebs“ bzw. deren Vorstufen. Unter die Bezeichnung „Unterleibskrebs“ fallen Eierstockkrebs, Gebärmutterkörperkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Schamlippen- und Scheidenkrebs, Sarkome der Gebärmutter, Keimzell- und Keimstrangtumor des Eierstockes und Krebserkrankungen des Mutterkuchens. Sowohl Vorsorge (z. B. die HPV-Impfung) und Früherkennung (Krebsabstrich und HPV-Test) als auch das Bewusstsein für Risikofaktoren (erbliche Vorbelastung, Lebensstilfaktoren etc.) spielen in der Vermeidung von diesen Krebserkrankungen eine wichtige Rolle. Für betroffene Frauen bedeutet die Diagnose „Unterleibskrebs“ meistens einen Bruch des Alltags, der Normalität, Angst um die Gesundheit, das Leben, Sorge um die Kinder, die Existenz und viele Fragen zu den Themen Weiblichkeit, Fruchtbarkeit, Sexualität.

Mit der neuen Plattform werden die Themen „Vorsorge & Früherkennung“, „Hilfe für Betroffene“ und „HPV“ kompakt dargestellt und mit weiterführenden Informationen aufbereitet, u.a. mit der Auflistung der zertifizierten gynäkologischen Zentren, einem Download-Angebot für themenbezogene Broschüren und einer Übersichtstabelle über die HPV-Impfangebote in ganz Österreich.

„Die Zusammenarbeit zwischen der AGO und der Krebshilfe hat eine lange Tradition. Sie beinhaltet sowohl die wissenschaftlichen Empfehlungen für Früherkennungsuntersuchungen wie Krebsabstrich und HPV-Test, die gemeinsame Herausgabe von Informationsbroschüren, als auch gemeinsame Aktionen und Appelle an gesundheitspolitisch Verantwortliche, entsprechende Maßnahmen für etwa eine notwendige Durchimpfungsrate der HPV-Impfung zu ergreifen.“ - Krebshilfe-Präsident Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda.

„Wir freuen uns über die intensivierte Zusammenarbeit mit der Österreichischen Krebshilfe, um wichtige Informationen zum Thema Unterleibskrebs rascher, zielgerichteter und in verständlicher Sprache an die betroffenen Personen und deren Angehörige bringen zu können.“ - AGO-Präsident Assoz.-Prof. Dr. Christoph Grimm.

PRÄSENTATION DES BUCHES „MUTMACHERINNEN“

Am 20. September – dem Welttag der gynäkologischen Onkologie – präsentieren Krebshilfe und AGO auch das neue Buch „MUTMACHERINNEN“, in dem 12 Unterleibskrebspatientinnen (darunter auch die legendäre Loos Bar-Chefin Marianne Kohn) offen ihre Erfahrungen mit der Erkrankung erzählen.

„Die Geschichten der 12 Frauen könnten nicht unterschiedlicher sein, und doch haben sie vieles gemeinsam: Durch die Erkrankung wurden sie der Leichtigkeit des Lebens beraubt. Die Angst, dass der Unterleibskrebs wiederkommt oder fortschreitet, ist jeden Tag präsent. Dennoch zeigen sie so viel Lebensfreude, entwickeln Strategien für den Umgang mit der Angst und machen dadurch anderen Betroffenen Mut." - Doris Kiefhaber, Krebshilfe-GF und Projektleiterin.

Auszüge aus den Geschichten der Patientinnen:

„Am Tag nach meiner Diagnose bat mich mein Lebensgefährte, ihn zu heiraten. Diese Geste trage ich tief in mir.“ – ANNA MARIA

„Das Schwierigste war, es meinen Kindern zu sagen. Als Mutter wollte ich sie natürlich schonen, ihnen keine Sorgen bereiten – ihnen aber auch nichts verheimlichen.“ – LISA

„Jeden Tag in der Früh, wenn ich aufwache, ist mein erster Gedanke: „Jö, ich bin noch da.“ – CHRISTA

Informationen zum Buch:

Fotos und Fotokonzept: Sabine Hauswirth, Texte: Doris Kiefhaber, Make-up: Estée Lauder Companies. Grafik & Design: Eva Schreiber-Urthaler, Verlag: echo Medienhaus. Erhältlich um € 24,90 im gut sortierten Buchhandel (ISBN 978-3-903989-37-5). Der Reinerlös geht an die Österreichische Krebshilfe.

Rückfragen & Kontakt:

Doris Kiefhaber

Geschäftsführung & Projektleitung "Unterleibskrebs"

Österreichische Krebshilfe

Tel. +43 676/502 43 72

kiefhaber @ krebshilfe.net

www.krebshilfe.net

www.unterleibskrebs-oesterreich.at