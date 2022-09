Der Audio Analyzer Österreich

Einheitliche Leistungswerte der Online-Audio-Angebote der österreichischen Privatradios

Einheitliche und valide Daten der streams der Privatradiosender – eine nun umgesetzte Realität am österreichischen Privatradiomarkt! Erstmalig gibt es die Möglichkeit, nach gemeinsam definierten Kriterien auch die so wichtigen und immer weiter steigenden Leistungswerte im Web zu messen und zu vergleichen. Ich freue mich sehr über das in die RIG gesetzte Vertrauen, das Projekt umsetzen zu dürfen und für die teilnehmenden Sender eine Plattform zur Veröffentlichung bieten zu können. Ein großer Dank gilt an dieser Stelle dem Kooperationspartner RMS, allen voran dem Geschäftsführer Joachim Feher für seinen stetigen fachlichen Input. Ein besonderes Dankeschön aber auch an Benjamin Hartwich für die Gestaltung der Website sowie seinen unermüdlichen Einsatz und seine Expertise bei der Umsetzung des Projekts. Mag. Andrea Heidrich, GF RIG Radio Innovations GmbH 1/3

Radio ist das Medium der Stunde – agil, schnell, vertrauenswürdig. Und dank Digitalisierung in jeder Situation noch mehr Tagesbegleiter Nr. 1. Über 50% der Österreicher:innen hören nicht nur über UKW oder DAB+, sondern ihre Lieblingssender auch Online. Mit dem Audio Analyzer belegen Österreichs Privatsender transparent, einheitlich und aktuell die unverzichtbare Stärke der Online-Angebote der österreichischen Privatradioprogramme. Mit der quartalsweisen Veröffentlichung harter KPI´s nach internationalem Vorbild haben die Advertiser nun die Möglichkeit ihre Kampagnen kontinuierlich zu optimieren. Joachim Feher, GF RMS Austria 2/3

Wir freuen uns sehr, der technische Dienstleister für die Radio Innovation GmbH und die angeschlossenen Sender zu sein. QuantumCast hat sich in den vergangenen Jahren in Deutschland eine große Expertise im Bereich der Logfile-Analyse erarbeitet. Auf Grundlage dieser Erfahrungen konnten wir eine eigene BigData-Lösung entwickeln, mit der wir es nun auch den Radiosendern in Österreich ermöglichen, die Nutzungsdaten ihrer Online-Audio-Angebote zu erfassen und DSGVO-konform auszuwerten. Marko Elsner, GF QuantumCast 3/3

Wien (OTS) - Die Online-Audio-Angebote der österreichischen Privatradios sind ein unverzichtbarer Teil ihres Angebots. Zur Darstellung ihrer Leistungswerte starten die Privatsender per 15. September 2022 ein professionelles Media Tool: den Audio Analyzer Österreich.

Mit dem Audio Analyzer werden dem österreichischen Werbemarkt die aktuellen Leistungswerte zur Nutzung der Streaming-Angebote zur Verfügung gestellt. Diese einheitliche und objektive Ausweisung von Streaming KPI´s bietet die Möglichkeit, die beeindruckende Größe des Marktes darzustellen, Privatradios gegenüber dem Mitbewerb hervorzuheben und datenbasiert verstärkt zu vermarkten.

Der Audio Analyzer wurde in Zusammenarbeit zwischen der RIG Radio Innovations GmbH und der deutschen QuantumCast entwickelt und wird von der RIG im Auftrag der österreichischen Privatradiosender in Kooperation mit der RMS Austria veröffentlicht.

Der Audio Analyzer beruht auf einer logfile basierten Messung der Streaming-Angebote. Die Logfiles der teilnehmenden Channels können dabei in Echtzeit DSGVO-konform ausgelesen werden und sind von einem unabhängigen Dienstleister geprüft und weiterverarbeitet. Die teilnehmenden Publisher haben Zugriff auf Echtzeitdaten in den Basis Dashboards zu Sessions >60s im zeitlichen Verlauf, Hörstunden und den Geodaten. Die Ausweisung umfasst die relevanten Daten zu Sessions (Woche, 2 Wochen, Monat), Sessionlänge und Hörstunden (Woche, 2 Wochen, Monat). Die Veröffentlichung der Leistungswerte erfolgt über die Website www.audio-analyzer.at . Dort sind die ausgewiesenen Daten nach Sendermarke gesamt in Tabellenform ersichtlich.

Österreichweit haben die teilnehmenden Privatradios mehr als 21 Mio. Sessions (>60s) im Zeitraum Juni – August generiert. Das entspricht einem monatlichen Durchschnitt im Ausweisungszeitraum von mehr als 7 Mio. Sessions. Die Sender haben dabei eine durchschnittliche Hördauer von ca. 80 Minuten bzw. eine monatliche Gesamthördauer von knapp 10 Mio. Stunden aller Sender.

Die RIG Radio Innovations GmbH fungiert als zentrale Drehscheibe und Think Tank für technologische Entwicklungen, Plattform- und Datathemen und Gattungsmarketing für die österreichischen Privatradios. Der Radioplayer Österreich ist ebenfalls Teil der RIG.

Die QuantumCast digital GmbH ist ein Audio-Plattformanbieter mit Sitz in Leipzig. QuantumCast steht für smarte Produktion, skalierbare Workflows & beste Soundqualität auf Basis modernster Cloud-Technologien. Die Plattform ist die ideale Lösung für Audiostreaming, Playout, AdTech und Big Data. Mit dem Baukasten-System aus verschiedenen Cloud-Diensten kann jeder Kunde seinen eigenen digitalen Workflow erschaffen. Die Gründer verfügen über 15 Jahre Erfahrung mit Online-Audio und haben mit QuantumCast eine Cloud-Plattform entwickelt, welche Audio-Streaming einfacher, flexibler und transparenter macht. Mittlerweile nutzen über 60 Kunden in Deutschland und Europa diese Services.

Weitere QuantumCast-Kompetenzen sind

Zusammenarbeit mit der ma IP Audio in Deutschland - aktuell werden dafür die Accounts von mehr als 30 privaten Radiomarken mit mehr als 60 Millionen Sessions pro Monat betreut

BigData-Plattform zur Gewinnung von Nutzungsdaten und einheitlichen KPIs

Höchste Sicherheitsstandards beim Datenschutz





