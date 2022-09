TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom 15. September 2022, von Gabriele Starck: "Brüssels Schlachtruf gegen die Krise"

Innsbruck (OTS) - Zuversicht, Tatsachen und Taten – mit diesem Mix an Botschaften hat Ursula von der Leyen am Mittwoch die Pläne der EU-Kommission zur Krisenbewältigung präsentiert. Diese gehen so weit wie noch nie. Ausreichen werden sie nicht.









Lang lebe Europa! Drei Worte, mit denen Ursula von der Leyen ihre gestrige „Rede zur Lage der Union“ vor dem Europaparlament beendete und die mehr waren als eine leere Phrase. Drei Worte, die ausdrückten, dass eine gute Zukunft für die EU keineswegs gewiss ist, und zugleich die Losung vorgaben, optimistisch zu denken und energisch zu handeln.

Es war kein Schlachtruf nur gegen Russ­land gerichtet. Es knirscht im globalen Gebälk. Pandemie, Teuerung, Versorgungsengpässe, militärische Auseinandersetzungen und die Klimakatastrophe umspannen den Erdball. Letztere wird an Dimension noch zulegen und die zuerst genannten Krisen und Konflikte weiter befeuern. Deshalb muss sich die Europäische Union auch an mehr als nur einer Stelle behaupten, um souverän und ein gobaler Player zu bleiben.

Der Ukraine bei der Verteidigung und Sicherung ihrer Existenz zu helfen und Russland in die Schranken zu weisen, hat derzeit Priorität. Daran darf kein Zweifel entstehen, weil der die europäische Einigkeit bröckeln ließe. Doch von Parteien an den Rändern – vor allem dem rechten – werden diese Zweifel gesät und fallen auf fruchtbaren Boden bei Menschen in Nöten, weil ihnen einfache Lösungen vorgegaukelt werden, die es nicht gibt. Von der Leyen hat da gestern mit drei Punkten gegengelenkt. Zum einen versicherte sie den EuropäerInnen, dass die Ukraine und die EU dem Kreml erfolgreich die Stirn bieten werden. Zugleich schwor sie die Menschen unverblümt auf harte Monate ein. Um diese wiederum abzufedern, schlägt sie das bis dahin Undenkbare vor: Die Kommission will in den Markt eingreifen, um in Bedrängnis Geratene und Geratende zu entlasten.

Doch all das reicht bei Weitem nicht aus, um die Europäische Union und ihre Nachbarn für die kommenden Jahrzehnte zu wappnen. Das Motto der EU muss lauten: aus Krisen lernen, um Fehler nicht zu wiederholen. Und einer der größten Fehler ist die Abhängigkeit von einzelnen Staaten oder Kontinenten. Seien es pharmazeutische Wirkstoffe, die großteils aus Asien bezogen werden müssen, oder Gas und Öl aus Russland bzw. anderen Autokratien. Von der Leyens gestrige Ansage, „strategische Reserven“ von Seltenen Erden und Lithium anlegen zu wollen, verspricht so einen Lerneffekt. Denn China könnte der EU im Falle einer Konfrontation die Lieferung dieser Rohstoffe vorenthalten und sie dadurch technologisch ins vorige Jahrhundert zurückwerfen. Eigenständigkeit im globalen Miteinander erreichen – dann lebt Europa lang. Dafür sind allerdings noch etliche Lehren aus der Gegenwart zu ziehen.



Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com