Ausgezeichnetes Industriedesign von Yadea durch IDEA gewürdigt

Seattle (ots/PRNewswire) - Die Yadea Gruppe, ein führendes Unternehmen in der Elektroroller-Branche, hat drei International Design Excellence Awards (IDEA) gewonnen und damit die Stärken des Unternehmens im Bereich Industriedesign unter Beweis gestellt.

Yadea erhält zunehmend Anerkennung und Bestätigung für seine innovativen elektrischen Zweiräder. Dieses Mal erhielt das Unternehmen drei Nominierungen für seine Produkte. Der E-Scooter DV6 und das E-Bike Y80 wurden mit Bronze ausgezeichnet, während der Elektro-Kick-Scooter KS2 zu den Finalisten gehörte. Mit den Preisen werden Produkte aufgrund ihres benutzerfreundlichen Designs sowie ihrer allgemeinen Ästhetik und ihres Aussehens ausgezeichnet, wobei auch die Produkt- und Funktionsleistung im Mittelpunkt steht.

„Wir bei Yadea fühlen uns geehrt, nominiert worden zu sein und diese Auszeichnungen erhalten zu haben, und wir möchten uns bei IDEA für dieses Symbol der Anerkennung bedanken", sagte Aska Zeng, CEO von Yadea Europe. „Wir sind auch dem hervorragenden Forschungs- und Entwicklungsteam von Yadea zu großem Dank verpflichtet und dankbar für die kontinuierlichen Innovationen, die sie bei der Entwicklung dieser exzellenten Designs mit Blick auf die Nutzer entwickelt haben."

Im 42. Jahr seines Bestehens ist der IDEA einer der ältesten Designpreise der Welt, für den jedes Jahr weltweit Tausende von Beiträgen eingereicht werden. Die IDEA-Jury prüft die Beiträge anhand mehrerer Kriterien, die von der Designinnovation über den Nutzen für den Nutzer, den Kunden, die Marke und die Gesellschaft bis hin zu einer angemessenen Ästhetik reichen.

„Bei Yadea waren wir schon immer stolz auf unser Produktdesign", fügt Steve Mo, Design Director von Yadea, hinzu. „Während des Produktentwicklungsprozesses legen wir nicht nur Wert auf die Funktion und Leistung des Produkts selbst, sondern auch darauf, unseren Nutzern ein möglichst komfortables Erlebnis zu bieten, und das fließt in unseren Designprozess ein.

Das Yadea Y80 ist in der Branche für sein schlankes und praktisches faltbares Design bekannt und wurde mit dem IDEA Award in Bronze ausgezeichnet. Mit seiner minimalistischen, einteiligen Gusskarosserie sieht dieses elegante Zweirad auf den ersten Blick wie ein typisches Fahrrad aus. Es ist mit einem 350W 100Nm starken Motor ausgestattet und hat eine Reichweite, die es ideal für Pendler macht.

Ein weiterer IDEA-Bronze-Preisträger von Yadea war das Elektrofahrrad DV6. Trotz seines schlichten, zierlichen und eleganten Designs bietet das V-förmige DV6 eine Vielzahl innovativer Funktionen. Die geringe Größe des Produkts, die absichtlich in sein Design eingearbeitet wurde, macht es perfekt für diejenigen, die nicht mit einem schweren Elektroroller umgehen möchten.

Ein weiteres Produkt des Unternehmens, das bei den IDEA Awards ausgezeichnet wurde, war der KS2, der Elektroroller der neuen Generation von Yadea. Mit dem KS2 hat das Unternehmen ein kompaktes und ergonomisches Design entwickelt. Dank der im Vergleich zu anderen Modellen verbesserten Tragbarkeit und Manövrierfähigkeit eignet sich der KS2 ideal für den Einsatz als Last-Mile-Mobilitätslösung in städtischen Gebieten. Yadea ist derzeit dabei, die Einführung des KS2 auf dem nordamerikanischen Markt abzuschließen. Kunden in den USA können das Produkt ab dem 12. September auf Amazon kaufen.

Das Unternehmen legt seit jeher großen Wert auf das Design seiner Produkte. Die Produktpalette zeichnet sich durch eine starke Designästhetik und ein hohes Maß an künstlerischem Flair aus. Die IDEA-Auszeichnungen sind nicht die erste Anerkennung der Branche für Yadea. Das Unternehmen gewann außerdem den IDEA-Award 2019 und einen Red Dot Design Award 2020. Yadea arbeitet auch mit weltweit führenden Designstudios wie Giovannoni Design, AMV Design und KISKA zusammen.

Yadea hat sich der Aufgabe verschrieben, den Menschen umweltfreundliche Mobilitätslösungen zu bieten, und hält dabei an einem hervorragenden Design fest. Das Unternehmen bleibt diesem Engagement treu und die Anerkennung seiner Produkte durch die Industrie spornt Yadea an, in Zukunft noch mehr herausragende innovative Zweiräder zu entwickeln.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1897469/Yadea_s_Industrial_Design_Excellence_Recognized_by_IDEA.jpg

