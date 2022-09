Wölbitsch/Juraczka: Wiener Kartenhaus stürzt zusammen

Das „Herunterspielen“ der Wiener SPÖ muss enden – Intransparenz der Wien-Energie-Causa gipfelt in Ermittlungsverfahren

Wien (OTS) - „Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens der WKStA ist eine neue Dimension in der Causa Wien Energie. Das selbst gebaute Kartenhaus der Wiener SPÖ bricht nun endgültig zusammen“, so Klubobmann Markus Wölbitsch und Finanzsprecher Landtagspräsident Manfred Juraczka in einer ersten Reaktion. So sei heute verlautbart worden, dass ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Täter von der WKStA eingeleitet worden sei.



„Während sich die Wiener SPÖ selbst den Persilschein ausstellt und niemand ein Problem sehen möchte, leitet die Justiz ein Ermittlungsverfahren ein. Es wäre somit an der Zeit, das Herunterspielen und Verschleiern aufzugeben und die Fakten auf den Tisch zu legen“, so Wölbitsch weiter. Anstatt für echte Aufklärung zu sorgen, sei beim gestrigen Stadtsenat und beim Finanzausschuss zuvor weiterhin das Gegenteil von Transparenz gezeigt worden.



Neos nicht Mitläufer, sondern Mittäter?



Die Neos haben ihre Ideale völlig über Bord geworfen. Nach einigen Widersprüchen wer, was, wann gewusst haben soll, machten sie den Verrat an den eigenen Idealen mit der Zustimmung zur Ausübung der Notkompetenz durch den Bürgermeister Anfang der Woche komplett. „Ein hoher Preis um mitzuregieren und sich als Partei dabei in ihren Grundsätzen völlig aufzugeben“, so Juraczka.

Aufklärung durch Untersuchungskommission

Das erste Zwischenergebnis eines Rechtsgutachtens habe bekanntlich gezeigt, dass Bürgermeister Ludwig in Zusammenhang mit der Ausübung der Notkompetenzen die Stadtverfassung gebrochen hat. „Die Wiener Volkspartei wird mit der Untersuchungskommission für die nötige umfassende Aufklärung in dieser Causa sorgen“, so die beiden abschließend.



