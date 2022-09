ASKÖ präsentiert in Wien Vortrag von Top-Neurowissenschaftlerin

Montag, 19. September, 18.45 Uhr: "Beweg Dich, Mach Sport und dein Gehirn sagt Danke"

Wien (OTS) - Am kommenden Montag, 19. September, präsentiert die ASKÖ in Wien einen hochinteressanten Vortrag von Neurowissenschaftlerin Dr. Manuela Macedonia, zu dem alle Sportinteressierten, Sportfunktionäre und -funktinonärinnen, Pädagogen und Pädagoginnen, Trainer:innen, Übungsleiter:innen oder Meinungsbilder:innen eingeladen sind.

Das Thema: "BEWEG DICH, MACH SPORT, UND DEIN GEHIRN SAGT DANKE".

Montag, 19. September 2022, Beginn 18.45 Uhr

(Einlass: 18.00 Uhr; Dauer: ca. 90. Minuten mit anschl. Diskussionsmöglichkeit)

Ort: Hotel ARCOTEL WIMBERGER, Neubaugürtel 34-36, 1070 Wien

"Wir freuen uns über jede Besucherin und jeden Besucher, egal, aus welchen Bereichen, Verbänden oder Vereinen diese kommen. Das Thema ist gerade derzeit hochaktuell und passt auch zum Ausbau des österreichweiten Projekts der Täglichen Bewegungseinheit. Bewegung und Sport sind darüber hinaus für alle Altersgruppen extrem wichtig, daher sollte man verstehen, warum dies so ist. Dr. Manuela Macedonia ist eine international anerkannte Referentin, die alles sehr verständlich erklären kann. Ich halte das für einen Pflichttermin für alle im und am Sport Interessierten", so ASKÖ-Präsident Hermann Krist.

Anmeldungen sind unter https://events.askoe.at/ifver/html/addons/SportBizIfVer/default.html erforderlich (wählen Sie "ASKÖ Bundesorganisation" und weiter "Veranstaltungen").

Rückfragen & Kontakt:

Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich

Mag. Karin Windisch

01/8693245-10

presse @ askoe.at

www.askoe.at