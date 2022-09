Heidrick & Struggles ernennt Jonathan McBride zum Global Managing Partner seiner Diversity, Equity & Inclusion Practice und stärkt damit das langjährige Engagement der Kanzlei für DE&I

Chicago (ots/PRNewswire) - Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, gab heute bekannt, dass Jonathan McBride die Rolle des Global Managing Partners der globalen Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) Practice des Unternehmens übernommen hat.

McBride ist ehemaliger Leiter des Personalbüros des Präsidenten im Weißen Haus von Obama und war außerdem als globaler Leiter für Integration und Vielfalt bei BlackRock tätig, wo er das Betriebskomitee beaufsichtigte und weitere Führungsaufgaben übernahm. Er kam 2021 zu Heidrick & Struggles als Partner im Bereich DE&I und Chief Human Resources Officers mit Sitz in Los Angeles. In seiner neuen, erweiterten Rolle als Leiter der globalen DE&I-Praxis werden sich McBride und sein Team auf die Beratung von Vorständen, CEOs und Führungsteams in verschiedenen Bereichen konzentrieren, die mit der Stärkung des Fokus von Organisationen auf ihre DE&I-Programme und der Verbesserung der Arbeitsplatzkultur zusammenhängen.

„Unter Jonathans Führung wird unser Bereich Diversity, Equity & Inclusion mit noch mehr unserer Kunden zusammenarbeiten, um sie bei ihren Bemühungen zu unterstützen, außergewöhnliche Talente mit unterschiedlichem Hintergrund an Bord zu holen und Organisationen mit florierenden Kulturen zu schaffen, in denen ihre Teams ihre beste Arbeit leisten können", sagte Krishnan Rajagopalan, Präsident und CEO von Heidrick & Struggles. „Seit Jahrzehnten setzt sich unser Unternehmen dafür ein, dass DE&I Teil des Führungsgesprächs wird - beginnend an der Spitze -, um Veränderungen zu bewirken und unseren Kunden zu helfen, Lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. Jonathans fundiertes Fachwissen und seine breit gefächerte Erfahrung werden unseren Kunden bei der Suche nach neuen Wegen zur Erreichung ihrer DE&I-Ziele und der Messung ihrer Fortschritte im Laufe der Zeit von großem Nutzen sein."

„Ich habe mich bereits von der unglaublichen Reichweite von Heidrick & Struggles überzeugen können. Ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen, wenn man Vorständen, Geschäftsführern und anderen Führungskräften dabei helfen will, die sich wandelnden und komplexen Anforderungen von heute und in Zukunft zu erfüllen", so McBride.

Lyndon Taylor, der heute als regionaler Managing Partner der Americas CEO & Board of Directors Practice tätig ist, leitete die Einführung der DE&I-Praxis von Heidrick & Struggles im Jahr 2020 und führte auf dem Markt eine dedizierte, globale Praxis ein, die die Berater des Unternehmens sowohl aus den Executive Search- als auch aus den Consulting-Teams zusammenbrachte, um Kunden zu unterstützen, die sich auf die Schaffung vielfältiger, gerechter und integrativer Führungsteams, Kulturen und Organisationen konzentrieren. McBride wird auf dem starken Fundament des Unternehmens aufbauen, das in den letzten Jahrzehnten und in jüngster Zeit unter Taylors Führung geschaffen wurde, um Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration in die Vorstandsetagen und Führungsetagen weltweit zu bringen.

Im Jahr 2013 wurde McBride zum Direktor des Personalbüros des Präsidenten im Weißen Haus von Präsident Obama ernannt. Er kam 2009 als Sonderassistent des Präsidenten und stellvertretender Direktor des Präsidialamts für Personalangelegenheiten in die Verwaltung und leitete mehrere wichtige Programme, darunter eine Initiative zur Reform des Managements und der Arbeit in der Regierung, die er mit leitete.

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf der weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln, indem wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Executive Search, Diversität und Integration, Bewertung und Entwicklung von Führungskräften, Beschleunigung von Organisationen und Teams, Kulturgestaltung und bedarfsgerechte, unabhängige Talentlösungen zusammenführen. Heidrick & Struggles leistete vor mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Suche nach Führungskräften. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern, one leadership team at a time®. www.heidrick.com

