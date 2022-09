Wirtschaftsbund begrüßt Abschaffung der kalten Progression

Wien (OTS) - „Mit der Abschaffung der kalten Progression wurde eine langjährige Forderung des Wirtschaftsbundes umgesetzt. Die Bundesregierung hat damit die wirksamste wirtschaftliche Entlastungs- und Leistungsanreizmaßnahme seit Jahren getroffen. Vor allem der Mittelstand, der als tragende Säule der Gesellschaft maßgeblich zum Wohlstand in Österreich beiträgt, wird durch die Abschaffung der kalten Progression entlastet“ sagt WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger.

„Ein großer Dank geht an Bundeskanzler Karl Nehammer und Finanzminister Magnus Brunner für ihren unermüdlichen und konsequenten Einsatz für Wirtschaft und Wohlstand in Österreich! Die Abschaffung der kalten Progression ist ein historischer Schritt und eine nachhaltige Entlastungsmaßnahme für unser Land und unsere Bevölkerung“ so Egger abschließend.

