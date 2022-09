SPORT 2000 Österreich feierte 50-jähriges Jubiläum

Ohlsdorf (OTS) - In den vergangenen 50 Jahren entwickelte sich SPORT 2000 Österreich von einem kleinen Garagenbüro mit zehn HändlerInnen zu Österreichs größter SportfachhändlerInnengemeinschaft mit aktuell 232 HändlerInnen. SPORT 2000 Österreich beschäftigt rund 3.450 MitarbeiterInnen und wird im Jubiläumsjahr einen prognostizierten Umsatz von 700 Mio. Euro erzielen (Schätzung bezogen auf das Kalenderjahr 2022). Bei einem gemeinsamen Fest in der scalaria am Wolfgangsee feierten HändlerInnen, MitarbeiterInnen, langjährige PartnerInnen und WegbegleiterInnen die Erfolgsgeschichte. Mehr als 350 Gäste, darunter OÖ Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, Präsident des österreichischen Handelsverbands Dr. Stephan Mayer-Heinisch und CEO von SPORT 2000 International Margit Gosau, gratulierten SPORT 2000 Österreich zum 50-jährigen Bestehen. „ Die SPORT 2000 Gemeinschaft lebt von Menschen und vom starken Miteinander. Es ist schön zu erleben, wie sich HändlerInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen begegnen, gemeinsam feiern und eine gute Zeit zusammen verbringen “, so Schwarting. Mehr Informationen und Bilder finden Sie unter: https://bit.ly/3BePdtw

