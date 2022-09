Ultimaker und MakerBot geben Abschluss ihrer Fusion bekannt

New York und Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Das neue private Unternehmen spezialisiert sich auf die Beschleunigung von 3D-Druck-Innovationen und die weltweite Einführung von Desktop-3D-Drucklösungen

MakerBot und Ultimaker, zwei führende Unternehmen im Desktop-3D-Druck, haben heute den Abschluss ihrer Fusion bekannt gegeben. Unter der neuen Marke UltiMaker will das Unternehmen benutzerfreundliche und leicht zugängliche 3D-Druck-Hardware, -Software und -Materialien für alle Anwendungen anbieten und die Branche auf dem Weg zu einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Fertigung voranbringen.

Durch die Zusammenlegung der Produktplattformen beider Unternehmen unter einem Dach wird UltiMaker den Kunden weiterhin eine breite Palette von Lösungen anbieten, mit etablierten Marken wie den 3D-Druckern MakerBot METHOD®, MakerBot SKETCH® und MakerBot Replicator®, MakerBot CloudPrint™ sowie dem Ultimaker 2+ Connect, Ultimaker S3, Ultimaker S5 und Ultimaker S5 Pro Bundle. Darüber hinaus werden die offenen Communities Ultimaker Cura und MakerBot Thingiverse® ebenfalls von dem neuen Unternehmen weitergeführt.

Die neu entstandene Einheit wird Kapital investieren, um das Wachstum zu beschleunigen, neue Produktinnovationen voranzutreiben, die Forschung und Entwicklung voranzutreiben und die Präsenz in Nord- und Südamerika, in der EMEA-Region und im asiatisch-pazifischen Raum durch Marktexpansionen zu stärken. Nadav Goshen wird das neue Unternehmen als CEO leiten, während der ehemalige Ultimaker-CEO Jürgen von Hollen beschlossen hat, das Unternehmen zu verlassen. In den kommenden Monaten wird er jedoch die Integrations- und Übergangspläne für das neue Unternehmen unterstützen.

„Während wir das nächste Kapitel gemeinsam als UltiMaker beginnen, werden wir uns weiterhin auf die Entwicklung von 3D-Druck-Innovationen konzentrieren, um die Verfügbarkeit von zugänglichen und benutzerfreundlichen 3D-Drucklösungen zu fördern", betonte Nadav Goshen, CEO von UltiMaker. „Durch die Kombination unserer Teams und unserer technischen Fachkenntnisse können wir ein umfassendes Produktportfolio für gewerbliche, schulische und leichtindustrielle Anwendungen entwickeln und anbieten."

„Nach dem Abschluss der Fusion können wir uns nun auf die weitere Integration der beiden Unternehmen konzentrieren und damit beginnen, mit führenden 3D-Drucklösungen einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen", so Jürgen von Hollen. „Ich freue mich darauf, die Teams in den nächsten Monaten beim Start zu unterstützen und die sich bietenden Möglichkeiten optimal zu nutzen."

Der Abschluss der Fusion ermöglicht es UltiMaker, auf die Konsolidierung beider Unternehmen und Produktlinien hinzuarbeiten. Die Kombination der Produktportfolios der beiden Unternehmen wird es UltiMaker ermöglichen, Kunden auf der ganzen Welt eine breite Palette von Produkten für verschiedenste Anwendungen anzubieten. Darüber hinaus plant das neue Unternehmen, seine Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen zu verstärken, um neue Produkte für das Bildungswesen und gewerbliche Kunden zu entwickeln. Neue Hardware- und Software-Innovationen sollen in Kürze verfügbar sein.

Das neue Unternehmen wird weiterhin in New York und den Niederlanden tätig sein.

Informationen zu MakerBot MakerBot war ein weltweit führendes Unternehmen im Desktop-3D-Druck, das die Standards für den 3D-Druck in Bezug auf Sicherheit und Emissionen, Zuverlässigkeit, Zugänglichkeit, Präzision und Benutzerfreundlichkeit neu definiert hat.

MakerBot, MakerBot CloudPrint, MakerBot METHOD, MakerBot SKETCH, MakerBot Replicator und Thingiverse sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von MakerBot Industries, LLC. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Informationen zu Ultimaker Ultimaker hat es sich zur Aufgabe gemacht, den weltweiten Wandel hin zu flexiblen, leistungsfähigen und nachhaltigen Lösungen mit einer Plattform zu beschleunigen, die es Kunden ermöglicht, verschiedene 3D-Druckprodukte und -dienstleistungen zu nutzen. Ultimaker bietet eine nahtlose Integration von Hardware, Software und Materialien – einschließlich eines Partnernetzwerks – die einfach funktioniert.

