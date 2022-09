18. Bezirk: Spaziergang „artwalk18“ am Wochenende

Eintritt frei bei 46 Stationen, Plan im Internet: www.art18.at

Wien (OTS/RK) - Zum neunten Mal findet in Währing das Kunst-Projekt „artwalk18“ statt. Organisiert wird die Aktion durch den Verein „art18 – vernetzte kunst währing“. Über 70 Kunstschaffende aus dem 18. Bezirk präsentieren an 46 Orten (Ateliers, Werkstätten, Galerien, Hofeinfahrten, u.v.a.) am Samstag, 17. September, und am Sonntag, 18. September, jeweils von 14.00 bis 19.00 Uhr ihre Arbeiten. Überall ist der Eintritt frei. Der Kultur-Spaziergang wird seitens des Bezirkes unterstützt. Die Auftaktveranstaltung geht am Samstag, 17. September, ab 13.00 Uhr, im 18. Bezirk auf dem Aumannplatz über die Bühne. Einen übersichtlichen Plan mit allen Stationen und mitwirkenden Künstler*innen veröffentlicht das „art18“-Team im Internet: www.art18.at.

Information: Telefon 0680/13 11 289, E-Mail art18@art18.at

Die Kultur-Angebote an den 2 Tagen erstrecken sich von Malerei, Grafik, Fotografie, Bildhauerei, Textilkunst, Musik, Literatur, Installation, Performance plus Kunsthandwerk bis zu 2 „Spezial-Touren“ („Mix“: Mike Blumentopf, „Foto“: Mischa Erben). Mit der Initiative „artwalk18“ soll der Kontakt zwischen Künstler*innen und Kunstinteressierten gefördert werden. Besucher*innen werden um Einhaltung der geltenden Corona-Regeln gebeten. Das „art18“-Team erteilt Auskünfte unter der Telefonnummer 0680/13 11 289. Erkundigungen per E-Mail: art18@art18.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse