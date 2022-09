ÖVP Mariahilf: Gerhard Hammerer als Bezirksparteiobmann wiedergewählt

Wien (OTS) - Beim gestrigen Bezirksparteitag der ÖVP Mariahilf wurde Gerhard Hammerer als Bezirksparteiobmann wiedergewählt. Seine Stellvertreter Marcel Flitter, Tatjana Weiler und Veronika Zimmermann, die Finanzreferentin Maria Blazej und er erhielten jeweils 92,9% in geheimer Wahl.

„Ich freue mich sehr über die breite Zustimmung für mich und mein Team. Als aktivste Fraktion im Bezirksparlament werden wir uns auch in den kommenden vier Jahren für die Verbesserung der Lebensqualität im Bezirk einsetzen“, so Hammerer und weiter: „Konkret bedeutet das Erleichterungen für Fußgänger und attraktivere Öffis, Maßnahmen für schönere Plätze, Parkanlagen und Hundezonen, die Erhaltung der Stiegenanlagen, mehr Sicherheit und Sauberkeit bis hin zu Ideen für mehr Grün. Wir kämpfen weiter gegen unnötige Schikanen für den Individualverkehr, für eine Entlastung des Standorts Jedmayer und lassen auch beim Thema Barrierefreiheit nicht locker.“

Hammerer ist seit 2006 Bezirksparteiobmann, seit 2014 bekleidet er auch die Funktion des Klubobmanns seiner Fraktion im Bezirksparlament. Der 52-jährige verheiratete Vater von zwei Töchtern ist hauptberuflich als stv. Klubdirektor im ÖVP-Rathausklub tätig.

„Ich gratuliere Gerhard Hammerer ganz herzlich zu seiner Wiederwahl und dem gesamten Team zu dieser breiten Zustimmung. Mit den Grätzlbezirksräten sind wir in Mariahilf aber auch in den anderen Bezirken noch näher bei den Bürgerinnen und Bürgern. Die Bezirksebene ist der erste und unmittelbarste Kontakt der Menschen mit der Politik, diese wollen wir daher stärken und weiter ausbauen“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer, der sich abschließend auf die weitere Zusammenarbeit mit den Mariahilfer Mandataren freut.

