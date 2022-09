NEOS begrüßen EU-Energienotfallplan

Claudia Gamon: „Eine europäische Antwort auf die Energiekrise liegt nun auf dem Tisch. Jetzt sind die Mitgliedsstaaten am Zug.“

Wien/Straßburg (OTS) - Durchaus positiv reagiert NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon auf die heute vorgestellten Maßnahmen von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gegen die steigenden Energiepreise: „Ich begrüße das Maßnahmenpaket der EU-Kommission, allen voran die verbindlichen Ziele zu den Energiesparmaßnahmen."

„Auch die Abschöpfung von Zufallsgewinnen kann ein effektives Instrument sein, um die Menschen in Europa vor den explodierenden Energiepreisen zu schützen“, so Gamon. „Die Mitgliedsstaaten können so ihre am stärksten betroffenen Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen vor den steigenden Stromrechnungen schützen."

Jedoch mahnt die NEOS-Europaabgeordnete: „Dieser Vorschlag führt uns vor Augen, dass nur eine europäische Lösung statt nationaler Alleingänge effektiv sein kann. Außerdem dürfen Investitionen in erneuerbare Energien dadurch keinesfalls ausgebremst werden“, so Gamon weiter „Nur, wenn wir uns unabhängig von fossiler Energie machen, befreien wir uns aus der Erpressbarkeit von Diktatoren.“

Enttäuscht zeigt sich Gamon jedoch vom Fehlen eines Preisdeckels auf russisches Gas im Plan. „Das stärkste Instrument wurde, wie erwartet, nicht vorgestellt. Hier hätte ich mir mehr Durchsetzungskraft bei den Mitgliedsstaaten von von der Leyen gewünscht.“

Abschließend meint Gamon: „Die Menschen Europas brauchen eine europäische Antwort auf diese europäische Krise. Die Vorschläge der EU liegen nun auf dem Tisch. Jetzt sind die Mitgliedsstaaten, darunter natürlich Österreich, am Zug.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)