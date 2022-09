Heute.at mit 8,8 Millionen Unique Clients weitaus größte Online-Zeitung

Die neue ÖWA bescheinigt Heute.at massive Reichweiten-Gewinne im August. Zugriffe von 8,8 Millionen unterschiedlichen Endgeräten markieren einen neuen Jahresrekord.

Wien (OTS) - Heute.at wächst rasant weiter. Am Mittwoch veröffentlichte die unabhängige Österreichische Webanalyse (ÖWA) die Reichweitendaten für August 2022. Mit bereits 3,99 Millionen Leserinnen und Lesern steigerte Heute.at die Reichweite neuerlich signifikant. Innerhalb eines Monats sind sogar noch einmal 245.000 Leserinnen und Leser neu hinzugekommen.

„Diese sehr erfreulichen Zahlen zeigen deutlich, dass die Userinnen und User Heute.at in einem riesengroßen Ausmaß als Informationsquelle vertrauen und unser junges, frisches Unterhaltungsangebot schätzen“, so Wolfgang Jansky und Bernhard Brechbühl, Co-Geschäftsführer von Heute.at.

In der Kategorie Unique Clients weist die ÖWA Heute.at einen neuen Jahres-Höchststand aus: Die Userinnen und User steuerten Heute.at von 8,8 Millionen unterschiedlichen Endgeräten aus an. Damit bleibt Heute.at in der wichtigen Kategorie der Unique Clients Marktführer unter sämtlichen privaten Newsportalen, die Einzelangebote im Internet betreiben.

Die wahre Sensation zeigt sich jedoch in der Mobile-Ausweisung. Hier liegt Heute.at mit 7 Millionen erreichten Handys und Tablets mittlerweile sogar vor dem ORF, der 6,6 Millionen Mobil-Geräte erreicht. Heute.at-Chefredakteur Clemens Oistric: „Unser Team schafft es Tag für Tag perfekt, News für die Generation Smartphone auf den Punkt zu bringen. Für das gewaltige Interesse und die Treue unserer Leserschaft möchte ich mich herzlich bedanken.“

Mag. Alexander Leitner, CCO von Vermarkter Goldbach Audience Austria, schließt sich dem an und ergänzt: „Heute.at zu buchen, bedeutet, Reichweite zu buchen.“ Mag. Leitner: „Unsere Werbepartner haben die Möglichkeit, mit Heute.at 56,6 Prozent der heimischen Internetnutzer mit ihrer Botschaft zu erreichen. Das eröffnet beste Voraussetzungen, um Zielgruppen quer durch Österreich in großer Zahl anzusprechen.“

