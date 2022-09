Qualitätssicherung und Zeitersparnis: AgroChron unterstützt Obst- und Gemüsebauern, um zukunftsfit zu werden

Zunehmende Digitalisierung in der Landwirtschaft

Wir sehen uns heute als ganzheitliche Prozessbegleiter für innovative, landwirtschaftliche Betriebe DI Stephan Imbery, Geschäftsführer AgroChron

Kremsmünster (OTS) - Mehr Qualität in der Produktion, weniger Arbeit am Schreibtisch – dafür setzt AgroChron sein geballtes Know-how ein. Mit CIBUS.farm bietet das oberösterreichische Unternehmen seit 10 Jahren die digitale Lösung speziell für den Obst- und Gemüsebau, der in Österreich rund 3.500 Betriebe umfasst. Von der Planung über die Ernte bis zur Zertifizierung lassen sich damit alle relevanten Daten einfach dokumentieren und landwirtschaftliche Prozesse effizient gestalten. Die Agrarspezialisten von AgroChron stehen den Landwirt:innen auch beratend zur Seite, um die Herausforderungen im Obst- und Gemüsebau in Zukunft bestmöglich zu meistern. Ein Branchentreff im September schafft Möglichkeiten zur Vernetzung. „ Wir sehen uns heute als ganzheitliche Prozessbegleiter für innovative, landwirtschaftliche Betriebe “, erklärt DI Stephan Imbery, selbst gelernter Landwirt mit Agrardiplom und Geschäftsführer der AgroChron GmbH.

