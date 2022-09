„Eco“ über treffsichere Wirtschaftshilfen, umstrittenes Fracking und Schutzwälder in Gefahr

Am 15. September um 22.30 Uhr in ORF 2

Rosa Lyon präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco" am Donnerstag, dem 15. September 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Ruf nach Hilfe: Schon wieder Geld für Betriebe?

Kurzarbeit, Fixkostenzuschuss, Umsatzersatz: 40 Milliarden Euro hat Österreich bisher in der Covid-Pandemie für Wirtschaftshilfen ausgegeben – ohne genaue Prüfung, ob alle diese Hilfen benötigt wurden. Wie „Eco“ recherchiert hat, ist Österreich damit europaweit Spitzenreiter. Jetzt droht womöglich ein weiterer Corona-Herbst und gleichzeitig sind viele Betriebe vor allem in der Gastronomie mit stark gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen konfrontiert. Während die Politik Hilfspakete für Privathaushalte und die Großindustrie schnürt, fühlen sich viele kleine Unternehmen im Stich gelassen. Braucht es wieder Wirtschaftshilfen? Und wenn ja: Warum dauert das so lang? Will man dieses Mal treffsicherer sein? Bericht:

Emanuel Liedl, Lisa Lind

Fracking oder frieren: Umstrittene Gas-Fördermethode ist wieder im Gespräch

Im Weinviertel liegen Gasreserven, die Österreichs Energiebedarf auf Jahre decken könnten. Doch dieses Schiefergas kann nur mit der umstrittenen und umweltbelastenden Fracking-Methode gefördert werden. Schon vor zehn Jahren scheiterten Probebohrungen an den Protesten der Einwohner/innen. Angesichts der hohen Energiepreise und der Sorge vor einem russischen Gasstopp überlegen nun immer mehr europäische Staaten, Fracking zuzulassen. Befürworter verweisen auf neue, angeblich sauberere Technologien. In Österreich bleibt der Widerstand massiv. Bericht: Hans Hrabal

Schutzwälder in Gefahr: Klimakrise fordert teure Maßnahmen in den Bergen

42 Prozent aller Wälder in Österreich haben eine Schutzfunktion – viele davon bewahren Häuser und Verkehrswege in den Tälern vor Lawinen, Muren, Steinschlag und Hochwasser. Doch die Klimaveränderung hat enorme Auswirkungen auf diese wichtigen Wälder. So etwa in Osttirol, wo nach Borkenkäferplagen durch Windwürfe riesige Waldflächen vernichtet wurden. Der Schutz vieler Siedlungen unter Steilhängen muss nun mit aufwendigen Aufforstungen und technischen Lawinenverbauungen wiederhergestellt werden. Wenn der Wald seine Schutzfunktion verliert, kostet die Wiederherstellung riesige Summen und schlimmstenfalls sogar Menschenleben. Bericht: Bettina Fink

