AVISO: Montag, 19. September 2022, 10:00 Uhr: Präsentation der „VHS-Bim“

Die Wiener Volkshochschulen laden Medienvertreter*innen herzlich zum Pressetermin in der historischen Straßenbahn ein.

Wien (OTS) - Die Wiener Volkshochschulen präsentieren die VHS-Bim und geben einen Ausblick auf die Woche der Wiener Volksbildung. Medienvertreter*innen sind herzlich zum Medientermin in der historischen Straßenbahn eingeladen. Es gibt Fotomöglichkeiten von Schnupperkursen vor Ort.

Im Anschluss startet die VHS-Bim. Sie fährt von 11:00 bis 19:00 Uhr quer durch Wien und bietet kostenlose Schnupperkurse in der historischen Straßenbahn sowie an Haltestellen an. Vertreter*innen der Medien sind dazu eingeladen, mitzufahren.

Zeit: Montag, 19. September 2022, 10:00 Uhr

Ort: 1., Börseschleife, Schottenring 15 (beim Nebengleis)

Gesprächspartner*innen:

Herbert Schweiger: Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen

Daniela Piegler: Leiterin des Fachbereiches Erwachsenenbildung der Stadt Wien Bildung und Jugend (MA 13)

Weitere Infos und die gesamte Route gibt es unter www.vhs.at/bim .

Medienvertreter*innen sind herzlich willkommen, um Anmeldung unter presse @ vhs.at wird gebeten!

